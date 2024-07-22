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Независимый сенатор Манчин отказался баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 22.07.2024
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15:19 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/senator-1961238077.html
Независимый сенатор Манчин отказался баллотироваться в президенты США
Независимый сенатор Манчин отказался баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 22.07.2024
Независимый сенатор Манчин отказался баллотироваться в президенты США
Независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин на фоне сообщений о возможном выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в США заявил в эфире РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:19
2024-07-22T15:19
в мире
сша
западная виргиния
украина
камала харрис
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дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин на фоне сообщений о возможном выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в США заявил в эфире телеканала CBS News, что не намерен баллотироваться в президенты. Ранее телеканал CNN сообщал, что Манчин может вновь примкнуть к демократам, чтобы попытаться номинироваться в качестве кандидата в президенты США. "Я не буду кандидатом в президенты", - сказал он в эфире телеканала CBS News. По мнению сенатора, многие хотели бы, чтобы кандидат на пост президента от демократов был определен по результатам "мини-праймериз". Манчин - один из авторов закона о конфискации российских активов в пользу Украины (REPO Act). В конце мая он заявил, что оставил Демократическую партию, зарегистрировавшись в качестве независимого политика. Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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в мире, сша, западная виргиния, украина, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Западная Виргиния, Украина, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Независимый сенатор Манчин отказался баллотироваться в президенты США

Американский сенатор Манчин заявил, что не будет баллотироваться в президенты

© AP Photo / Tyler EvertСенатор Джо Манчин
Сенатор Джо Манчин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Tyler Evert
Сенатор Джо Манчин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин на фоне сообщений о возможном выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в США заявил в эфире телеканала CBS News, что не намерен баллотироваться в президенты.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Манчин может вновь примкнуть к демократам, чтобы попытаться номинироваться в качестве кандидата в президенты США.
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис
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"Я не буду кандидатом в президенты", - сказал он в эфире телеканала CBS News.
По мнению сенатора, многие хотели бы, чтобы кандидат на пост президента от демократов был определен по результатам "мини-праймериз".
Манчин - один из авторов закона о конфискации российских активов в пользу Украины (REPO Act). В конце мая он заявил, что оставил Демократическую партию, зарегистрировавшись в качестве независимого политика.
Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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В миреСШАЗападная ВиргинияУкраинаКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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