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Независимый сенатор Манчин отказался баллотироваться в президенты США
Независимый сенатор Манчин отказался баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 22.07.2024
Независимый сенатор Манчин отказался баллотироваться в президенты США
Независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин на фоне сообщений о возможном выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в США заявил в эфире РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:19
2024-07-22T15:19
2024-07-22T15:19
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин на фоне сообщений о возможном выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в США заявил в эфире телеканала CBS News, что не намерен баллотироваться в президенты. Ранее телеканал CNN сообщал, что Манчин может вновь примкнуть к демократам, чтобы попытаться номинироваться в качестве кандидата в президенты США. "Я не буду кандидатом в президенты", - сказал он в эфире телеканала CBS News. По мнению сенатора, многие хотели бы, чтобы кандидат на пост президента от демократов был определен по результатам "мини-праймериз". Манчин - один из авторов закона о конфискации российских активов в пользу Украины (REPO Act). В конце мая он заявил, что оставил Демократическую партию, зарегистрировавшись в качестве независимого политика. Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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в мире, сша, западная виргиния, украина, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Западная Виргиния, Украина, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Независимый сенатор Манчин отказался баллотироваться в президенты США
Американский сенатор Манчин заявил, что не будет баллотироваться в президенты
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин на фоне сообщений о возможном выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в США заявил в эфире телеканала CBS News
, что не намерен баллотироваться в президенты.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Манчин может вновь примкнуть к демократам, чтобы попытаться номинироваться в качестве кандидата в президенты США.
"Я не буду кандидатом в президенты", - сказал он в эфире телеканала CBS News.
По мнению сенатора, многие хотели бы, чтобы кандидат на пост президента от демократов был определен по результатам "мини-праймериз".
Манчин - один из авторов закона о конфискации российских активов в пользу Украины (REPO Act). В конце мая он заявил, что оставил Демократическую партию, зарегистрировавшись в качестве независимого политика.
Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.