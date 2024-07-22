https://ria.ru/20240722/senator-1961238077.html

Независимый сенатор Манчин отказался баллотироваться в президенты США

Независимый сенатор Манчин отказался баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 22.07.2024

Независимый сенатор Манчин отказался баллотироваться в президенты США

Независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин на фоне сообщений о возможном выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в США заявил в эфире РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:19

2024-07-22T15:19

2024-07-22T15:19

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камала харрис

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин на фоне сообщений о возможном выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в США заявил в эфире телеканала CBS News, что не намерен баллотироваться в президенты. Ранее телеканал CNN сообщал, что Манчин может вновь примкнуть к демократам, чтобы попытаться номинироваться в качестве кандидата в президенты США. "Я не буду кандидатом в президенты", - сказал он в эфире телеканала CBS News. По мнению сенатора, многие хотели бы, чтобы кандидат на пост президента от демократов был определен по результатам "мини-праймериз". Манчин - один из авторов закона о конфискации российских активов в пользу Украины (REPO Act). В конце мая он заявил, что оставил Демократическую партию, зарегистрировавшись в качестве независимого политика. Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240716/smi-1959911548.html

https://ria.ru/20240722/ssha-1961114210.html

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в мире, сша, западная виргиния, украина, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024