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Раскрыто мошенничество со "штрафами" за запрещенные сайты - РИА Новости, 22.07.2024
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02:15 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/sayty-1961099981.html
Раскрыто мошенничество со "штрафами" за запрещенные сайты
Раскрыто мошенничество со "штрафами" за запрещенные сайты - РИА Новости, 22.07.2024
Раскрыто мошенничество со "штрафами" за запрещенные сайты
Мошенники изобрели новый способ незаконного обогащения - они требуют от жертв оплатить штраф за посещение запрещенных на территории РФ интернет-ресурсов,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T02:15
2024-07-22T02:15
общество
россия
мошенничество
pgr agency
технологии
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мошенники изобрели новый способ незаконного обогащения - они требуют от жертв оплатить штраф за посещение запрещенных на территории РФ интернет-ресурсов, рассказал в интервью агентству “Прайм” руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.На самом деле запреты и ограничения на посещение определенных интернет-ресурсов есть, однако никаких штрафов за это не предусмотрено. Но в любой момент у пользователя может всплыть объявление о необходимости оплатить штраф. Это необязательно запрещенный сайт - он может быть любым, если мошенники установили на нем соответствующие настройки.По словам Бастрыкина, часто такие ресурсы отлично замаскированы, иногда на них можно выйти совершенно ненамеренно. Во всех случаях не стоит бояться сообщений о том, что вы что-то нарушили и получите проблемы с правоохранителями. Не спешите ничего перечислять на “специальную карту” - свяжитесь сначала с близкими, и они, скорее всего, вас успокоят.Если же требования продолжаются, просто заблокируйте мошенников. “Ведь они не смогут вам причинить никакого вреда, если вы сами не отправите им деньги”, - заключил специалист.
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общество, россия, мошенничество, pgr agency, технологии
Общество, Россия, Мошенничество, PGR agency, Технологии
Раскрыто мошенничество со "штрафами" за запрещенные сайты

Эксперт Бастрыкин: мошенники требуют платить штрафы за вход на запрещенные сайты

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мошенники изобрели новый способ незаконного обогащения - они требуют от жертв оплатить штраф за посещение запрещенных на территории РФ интернет-ресурсов, рассказал в интервью агентству “Прайм” руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.
На самом деле запреты и ограничения на посещение определенных интернет-ресурсов есть, однако никаких штрафов за это не предусмотрено. Но в любой момент у пользователя может всплыть объявление о необходимости оплатить штраф. Это необязательно запрещенный сайт - он может быть любым, если мошенники установили на нем соответствующие настройки.
По словам Бастрыкина, часто такие ресурсы отлично замаскированы, иногда на них можно выйти совершенно ненамеренно. Во всех случаях не стоит бояться сообщений о том, что вы что-то нарушили и получите проблемы с правоохранителями. Не спешите ничего перечислять на “специальную карту” - свяжитесь сначала с близкими, и они, скорее всего, вас успокоят.
Если же требования продолжаются, просто заблокируйте мошенников. “Ведь они не смогут вам причинить никакого вреда, если вы сами не отправите им деньги”, - заключил специалист.
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ОбществоРоссияМошенничествоPGR agencyТехнологии
 
 
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