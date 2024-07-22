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Комиссия МАК установила обстоятельства крушения самолета под Коломной - РИА Новости, 22.07.2024
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17:34 22.07.2024 (обновлено: 18:26 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/samolet-1961286244.html
Комиссия МАК установила обстоятельства крушения самолета под Коломной
Комиссия МАК установила обстоятельства крушения самолета под Коломной - РИА Новости, 22.07.2024
Комиссия МАК установила обстоятельства крушения самолета под Коломной
Межгосударственный авиационной комитет установил обстоятельства крушения Sukhoi Superjet в Подмосковье, расследование для определения причин продолжается,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:34
2024-07-22T18:26
происшествия
коломна
московская область (подмосковье)
межгосударственный авиационный комитет
крушение sukhoi superjet под коломной
коломенский район
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационной комитет установил обстоятельства крушения Sukhoi Superjet в Подмосковье, расследование для определения причин продолжается, сообщили журналистам в МАК."Установлены обстоятельства авиационного происшествия с самолетом RRJ-95LR-100 RA-89049. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжает расследование катастрофы самолета RRJ-95LR-100 RA-89049, произошедшей 12 июля 2024 года в районе деревни Апраксино Коломенского района Московской области… Расследование с целью определения причин авиационного происшествия продолжается", – говорится в сообщении.Sukhoi Superjet авиакомпании "Газпром авиа" потерпел крушение 12 июля 2024 года в подмосковном лесу в районе города Коломны. На борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. СК сообщал, что лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.Экипаж, пишет МАК, в составе командира воздушного судна, второго пилота и бортпроводника выполнял перелет с аэродрома Луховицы (Третьяково) на аэродром базирования Внуково (Москва) после выполнения периодической формы технического обслуживания филиалом ПАО "ОАК" – ЛАЗ имени П.А. Воронина. "Автомат тяги был включен перед взлетом. Автопилот был включен после взлета на истинной высоте 550 футов. На пятой минуте полета из практически горизонтального полета на высоте QNH 5160 футов (значения угла тангажа составляли 5-6 градусов на кабрирование, зарегистрированных углов атаки – 10-11 градусов) самолет перешел на снижение с углом тангажа до 4 градусов на пикирование", - сообщает МАК.В момент перехода на снижение приборная скорость составляла 200 узлов и увеличивалась, происходила синхронная уборка закрылков и предкрылков до полностью убранного положения. В процессе снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями. Снижение продолжилось до высоты 4500 футов с последующим набором высоты 4750 футов."На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация OVERSPEED) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя снижение остановить не удалось", - отмечает комитет.Регистрация параметров полета прекратилась в 14:59:15 мск, последние зарегистрированные значения параметров: приборная скорость – 365 узлов, вертикальная скорость снижения – 17000 футов/минуту, угол тангажа – 25 градусов на пикирование, угол крена – 25 градусов вправо. "Силовые установки работали до окончания регистрации параметров", - отмечается в сообщении.Комиссия МАК подготовила и направила авиавластям России последующее донесение, в котором по выявленным факторам опасности даны рекомендации для проведения корректирующих мер или действий, направленных на повышение безопасности полетов.Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 "Яковлев" направил письмо в авиакомпании с рекомендациями строго соблюдать требования при замене датчиков угла атаки, писал ранее РБК с ссылкой на компанию. Предварительной версией крушения SSJ авиакомпании "Газпром авиа" в Подмосковье считается неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания с отклонением примерно в 5 градусов, писали "Известия" со ссылкой на источники.
https://ria.ru/20240717/samolet-1960182734.html
https://ria.ru/20240716/kolomna-1960073526.html
https://ria.ru/20240716/superjet-1960088304.html
https://ria.ru/20240717/ssj-1960182969.html
коломна
московская область (подмосковье)
коломенский район
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происшествия, коломна, московская область (подмосковье), межгосударственный авиационный комитет, крушение sukhoi superjet под коломной, коломенский район, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Коломна, Московская область (Подмосковье), Межгосударственный авиационный комитет, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Коломенский район, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Комиссия МАК установила обстоятельства крушения самолета под Коломной

В МАК установили обстоятельства крушения SSJ в Подмосковье, причины выясняются

© Фото : МАКБортовые регистраторы самолета RRJ-95LR-100
Бортовые регистраторы самолета RRJ-95LR-100 - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : МАК
Бортовые регистраторы самолета RRJ-95LR-100. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационной комитет установил обстоятельства крушения Sukhoi Superjet в Подмосковье, расследование для определения причин продолжается, сообщили журналистам в МАК.
"Установлены обстоятельства авиационного происшествия с самолетом RRJ-95LR-100 RA-89049. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжает расследование катастрофы самолета RRJ-95LR-100 RA-89049, произошедшей 12 июля 2024 года в районе деревни Апраксино Коломенского района Московской области… Расследование с целью определения причин авиационного происшествия продолжается", – говорится в сообщении.
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Источник рассказал об обстоятельствах крушения SSJ в районе Коломны
17 июля, 10:36
Sukhoi Superjet авиакомпании "Газпром авиа" потерпел крушение 12 июля 2024 года в подмосковном лесу в районе города Коломны. На борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. СК сообщал, что лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.
Экипаж, пишет МАК, в составе командира воздушного судна, второго пилота и бортпроводника выполнял перелет с аэродрома Луховицы (Третьяково) на аэродром базирования Внуково (Москва) после выполнения периодической формы технического обслуживания филиалом ПАО "ОАК" – ЛАЗ имени П.А. Воронина. "Автомат тяги был включен перед взлетом. Автопилот был включен после взлета на истинной высоте 550 футов. На пятой минуте полета из практически горизонтального полета на высоте QNH 5160 футов (значения угла тангажа составляли 5-6 градусов на кабрирование, зарегистрированных углов атаки – 10-11 градусов) самолет перешел на снижение с углом тангажа до 4 градусов на пикирование", - сообщает МАК.
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Завод-производитель упавшего в Подмосковье самолета проверят
16 июля, 17:08
В момент перехода на снижение приборная скорость составляла 200 узлов и увеличивалась, происходила синхронная уборка закрылков и предкрылков до полностью убранного положения. В процессе снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями. Снижение продолжилось до высоты 4500 футов с последующим набором высоты 4750 футов.
"На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация OVERSPEED) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя снижение остановить не удалось", - отмечает комитет.
Регистрация параметров полета прекратилась в 14:59:15 мск, последние зарегистрированные значения параметров: приборная скорость – 365 узлов, вертикальная скорость снижения – 17000 футов/минуту, угол тангажа – 25 градусов на пикирование, угол крена – 25 градусов вправо. "Силовые установки работали до окончания регистрации параметров", - отмечается в сообщении.
Бортовые регистраторы самолета RRJ-95LR-100 - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Специалисты завершили расшифровку "черных ящиков" Superjet после крушения
16 июля, 18:01
Комиссия МАК подготовила и направила авиавластям России последующее донесение, в котором по выявленным факторам опасности даны рекомендации для проведения корректирующих мер или действий, направленных на повышение безопасности полетов.
Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 "Яковлев" направил письмо в авиакомпании с рекомендациями строго соблюдать требования при замене датчиков угла атаки, писал ранее РБК с ссылкой на компанию. Предварительной версией крушения SSJ авиакомпании "Газпром авиа" в Подмосковье считается неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания с отклонением примерно в 5 градусов, писали "Известия" со ссылкой на источники.
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Источник опроверг данные об отказе силовых установок у разбившегося SSJ
17 июля, 10:37
 
ПроисшествияКоломнаМосковская область (Подмосковье)Межгосударственный авиационный комитетКрушение Sukhoi Superjet под КоломнойКоломенский районSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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