https://ria.ru/20240722/rubl-1961116838.html

Эксперт оценил перспективы применения цифрового рубля в бюджетной сфере

Эксперт оценил перспективы применения цифрового рубля в бюджетной сфере - РИА Новости, 22.07.2024

Эксперт оценил перспективы применения цифрового рубля в бюджетной сфере

Применение цифрового рубля может оказаться перспективным в бюджетной сфере, такое мнение РИА Новости высказал директор Центра компетенций НТИ "Центр технологий... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T04:51

2024-07-22T04:51

2024-07-22T07:56

экономика

технологии

россия

китай

чанша

владимир путин

антон силуанов

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Применение цифрового рубля может оказаться перспективным в бюджетной сфере, такое мнение РИА Новости высказал директор Центра компетенций НТИ "Центр технологий распределенных реестров СПбГУ" Дмитрий Шишмаков. На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что платформа цифрового рубля показала свою работоспособность и пора переходить к более широкому применению такой формы денег. Президент также заявил, что необходимо перейти к широкому внедрению цифрового рубля в различных сферах. Платформа была запущена в пилотном режиме Центральным банком в августе 2023 года. "Для популяризации новой формы валюты, прежде всего, стоит обратить внимание на использование в бюджетной сфере, в том числе для целевых начислений, которые разрешено расходовать строго на определенные цели, например для начисления материнского капитала", - считает Шишмаков. В качестве примера эксперт привел опыт Китая, который занимается вопросом развития и использования цифрового юаня уже почти 10 лет, из которых процедура тестирования заняла 3 года. "Первое действительно широкое применение произошло только в 2023 году – госслужащие муниципалитета Чаншу стали получать зарплату в цифровых юанях", - отметил Шишмаков. Эксперт также добавил, что использование цифровых валют является перспективным направлением, которое значительно упрощает процессы, связанные с начислением и контролем надлежащего расходования денежных средств, безопасностью. В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин и Центробанк РФ в 2024 году протестируют использование цифрового рубля для ряда бюджетных расходов, Казначейство уже получило соответствующее поручение. Министр также отмечал, что цифровой рубль - стопроцентно надежный и абсолютно прозрачный инструмент, однако, например, идею перевода бюджетников на зарплаты с такой валютой еще предстоит детально изучить - это не ближайшая перспектива.

https://ria.ru/20240719/tsifrovoy-rubl-1960798288.html

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россия

китай

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экономика, технологии, россия, китай, чанша, владимир путин, антон силуанов, санкт-петербургский государственный университет, министерство финансов рф (минфин россии)