https://ria.ru/20240722/rossiya-1961228015.html
"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.07.2024
"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Западные страны всегда боялись и завидовали России, поэтому на протяжении многих столетий пытались расчленить ее, заявил ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:43
2024-07-22T14:43
2024-07-22T15:57
в мире
россия
украина
чей боуз
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_c7aff85b24910bf3c64ea4eb97fab119.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Западные страны всегда боялись и завидовали России, поэтому на протяжении многих столетий пытались расчленить ее, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Запад на протяжении веков завидовал и боялся огромной мощи и бесконечных ресурсов России. Они веками пытались расчленить и подчинить Россию. Украина была всего лишь еще одной возможностью для повторной попытки. Но они снова потерпели неудачу", — написал Боуз в социальной сети X.Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такая огромная страна с достаточно большим населением им была не нужна.Глава государства подчеркнул, что действия недружественных государств, пытающихся посеять раздор и смуту в российском обществе, удается минимизировать и свести на нет.
https://ria.ru/20240722/bouz-1961129584.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71154f927f1c33be1c05ef1881337c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, чей боуз, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Чей Боуз, Владимир Путин
"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Боуз: Запад пытается расчленить Россию, потому что завидует ей и боится