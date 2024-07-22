https://ria.ru/20240722/rossiya-1961228015.html

"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России

"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.07.2024

"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России

Западные страны всегда боялись и завидовали России, поэтому на протяжении многих столетий пытались расчленить ее, заявил ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:43

2024-07-22T14:43

2024-07-22T15:57

в мире

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чей боуз

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Западные страны всегда боялись и завидовали России, поэтому на протяжении многих столетий пытались расчленить ее, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Запад на протяжении веков завидовал и боялся огромной мощи и бесконечных ресурсов России. Они веками пытались расчленить и подчинить Россию. Украина была всего лишь еще одной возможностью для повторной попытки. Но они снова потерпели неудачу", — написал Боуз в социальной сети X.Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такая огромная страна с достаточно большим населением им была не нужна.Глава государства подчеркнул, что действия недружественных государств, пытающихся посеять раздор и смуту в российском обществе, удается минимизировать и свести на нет.

https://ria.ru/20240722/bouz-1961129584.html

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в мире, россия, украина, чей боуз, владимир путин