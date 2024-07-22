Глава МИД Польши попросил ЕС разрешить Украине атаковать цели в России
Глава МИД Польши Сикорский попросил ЕС разрешить Украине атаковать цели в России
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что попросил коллег по Евросоюзу разрешить Украине атаковать западным оружием цели на территории России.
«
"Я призвал коллег-министров снять национальные ограничения на применение оружия дальнего радиуса действия так, чтобы Украина могла предотвращать атаки, поражая самолеты, которые несут ракеты, и аэродромы, с которых они взлетают", - заявил Сикорский журналистам в Брюсселе.
«
"Я думаю, что это была бы легальная оборона в свете международного права", - добавил министр, выступление которого транслирует Польское телевидение.
Ранее различные источники сообщали, что некоторые страны НАТО не дали Украине разрешения на использование переданного ей оружия для нанесения ударов по целям в глубине территории РФ. В частности, речь шла о британских ракетах Storm Shadow. Уточнялось, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще двух стран.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.