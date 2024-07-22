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Глава МИД Польши попросил ЕС разрешить Украине атаковать цели в России - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:28 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/rossija-1961304604.html
Глава МИД Польши попросил ЕС разрешить Украине атаковать цели в России
Глава МИД Польши попросил ЕС разрешить Украине атаковать цели в России - РИА Новости, 22.07.2024
Глава МИД Польши попросил ЕС разрешить Украине атаковать цели в России
Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что попросил коллег по Евросоюзу разрешить Украине атаковать западным оружием цели на территории России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:28
2024-07-22T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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радослав сикорский
сергей лавров
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ВАРШАВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что попросил коллег по Евросоюзу разрешить Украине атаковать западным оружием цели на территории России. "Я призвал коллег-министров снять национальные ограничения на применение оружия дальнего радиуса действия так, чтобы Украина могла предотвращать атаки, поражая самолеты, которые несут ракеты, и аэродромы, с которых они взлетают", - заявил Сикорский журналистам в Брюсселе. "Я думаю, что это была бы легальная оборона в свете международного права", - добавил министр, выступление которого транслирует Польское телевидение. Ранее различные источники сообщали, что некоторые страны НАТО не дали Украине разрешения на использование переданного ей оружия для нанесения ударов по целям в глубине территории РФ. В частности, речь шла о британских ракетах Storm Shadow. Уточнялось, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще двух стран. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240722/evropa-1961222555.html
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в мире, украина, россия, великобритания, радослав сикорский, сергей лавров, нато, мид польши
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, НАТО, МИД Польши
Глава МИД Польши попросил ЕС разрешить Украине атаковать цели в России

Глава МИД Польши Сикорский попросил ЕС разрешить Украине атаковать цели в России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что попросил коллег по Евросоюзу разрешить Украине атаковать западным оружием цели на территории России.
«
"Я призвал коллег-министров снять национальные ограничения на применение оружия дальнего радиуса действия так, чтобы Украина могла предотвращать атаки, поражая самолеты, которые несут ракеты, и аэродромы, с которых они взлетают", - заявил Сикорский журналистам в Брюсселе.
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«
"Я думаю, что это была бы легальная оборона в свете международного права", - добавил министр, выступление которого транслирует Польское телевидение.
Ранее различные источники сообщали, что некоторые страны НАТО не дали Украине разрешения на использование переданного ей оружия для нанесения ударов по целям в глубине территории РФ. В частности, речь шла о британских ракетах Storm Shadow. Уточнялось, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще двух стран.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияРадослав СикорскийСергей ЛавровНАТОМИД Польши
 
 
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