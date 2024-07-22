https://ria.ru/20240722/rossija-1961282162.html
США придется признать силу России, считает эксперт
США придется признать силу России, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2024
США придется признать силу России, считает эксперт
Вашингтону придется признать сильное положение России в мире независимо от исхода президентских выборов, которые состоятся в США в ноябре, такое мнение выразил... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:18
2024-07-22T17:18
2024-07-22T17:18
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ДУШАНБЕ, 22 июл – РИА Новости. Вашингтону придется признать сильное положение России в мире независимо от исхода президентских выборов, которые состоятся в США в ноябре, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафаров. Действующий президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок, и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Самое главное (что может произойти в американской внешней политике после ноября 2024 года - ред.), наконец-то в США возникнет понимание, что Россию победить невозможно, что у нее есть свое сильное положение в мире и Америке придется признать силу России", - сказал Сафаров. Говоря о внешней политике Вашингтона по отношению к Украине после окончания президентской гонки за океаном, собеседник агентства предположил, что ожидает "некоторую корректировку по ослаблению помощи" Киеву. В остальном, добавил он, отказ Байдена баллотироваться на второй срок не отразится заметным образом на внешней политике Вашингтона. Этот же тезис эксперт считает справедливым "по отношению к небольшим государствам, каковыми являются страны Центральной Азии".
https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html
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сша, россия, джо байден, камала харрис, дональд трамп, в мире
США, Россия, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, В мире
США придется признать силу России, считает эксперт
Политолог Сафаров: США придется признать сильное положение России в мире