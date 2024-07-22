https://ria.ru/20240722/rossija-1961282162.html

США придется признать силу России, считает эксперт

США придется признать силу России, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2024

США придется признать силу России, считает эксперт

Вашингтону придется признать сильное положение России в мире независимо от исхода президентских выборов, которые состоятся в США в ноябре, такое мнение выразил... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:18

2024-07-22T17:18

2024-07-22T17:18

сша

россия

джо байден

камала харрис

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152231/26/1522312663_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ec10c3df4f7133f5a3265c12b670ebc2.jpg

ДУШАНБЕ, 22 июл – РИА Новости. Вашингтону придется признать сильное положение России в мире независимо от исхода президентских выборов, которые состоятся в США в ноябре, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафаров. Действующий президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок, и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Самое главное (что может произойти в американской внешней политике после ноября 2024 года - ред.), наконец-то в США возникнет понимание, что Россию победить невозможно, что у нее есть свое сильное положение в мире и Америке придется признать силу России", - сказал Сафаров. Говоря о внешней политике Вашингтона по отношению к Украине после окончания президентской гонки за океаном, собеседник агентства предположил, что ожидает "некоторую корректировку по ослаблению помощи" Киеву. В остальном, добавил он, отказ Байдена баллотироваться на второй срок не отразится заметным образом на внешней политике Вашингтона. Этот же тезис эксперт считает справедливым "по отношению к небольшим государствам, каковыми являются страны Центральной Азии".

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, джо байден, камала харрис, дональд трамп, в мире