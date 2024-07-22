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Роспотребнадзор оценил риски распространения вируса Чандипура в России - РИА Новости, 22.07.2024
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13:12 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/rossija-1961199384.html
Роспотребнадзор оценил риски распространения вируса Чандипура в России
Роспотребнадзор оценил риски распространения вируса Чандипура в России - РИА Новости, 22.07.2024
Роспотребнадзор оценил риски распространения вируса Чандипура в России
Рисков завоза и распространения вируса Чандипура в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:12
2024-07-22T13:12
россия
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Рисков завоза и распространения вируса Чандипура в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее в СМИ появилась информация о том, что по меньшей мере 16 человек погибли от вируса Чандипура за последние дни в Индии. &quot;В РФ рисков завоза и распространения вируса Чандипура нет. Комары, являющиеся переносчиками заболевания, не обитают на территории России&quot;, - говорится в сообщении.Вирус Чандипура - это вирус, который обычно передается через укусы москитов-флеботоминов и может вызвать острое инфекционное заболевание у человека, известное как лихорадка Чандипура. Это редкое заболевание, которое проявляется высокой температурой, головной болью, мышечной слабостью и другими симптомами.
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россия, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Индия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор оценил риски распространения вируса Чандипура в России

Роспотребнадзор: рисков завоза и распространения вируса Чандипура в России нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Рисков завоза и распространения вируса Чандипура в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что по меньшей мере 16 человек погибли от вируса Чандипура за последние дни в Индии.
«

"В РФ рисков завоза и распространения вируса Чандипура нет. Комары, являющиеся переносчиками заболевания, не обитают на территории России", - говорится в сообщении.

Вирус Чандипура - это вирус, который обычно передается через укусы москитов-флеботоминов и может вызвать острое инфекционное заболевание у человека, известное как лихорадка Чандипура. Это редкое заболевание, которое проявляется высокой температурой, головной болью, мышечной слабостью и другими симптомами.
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РоссияИндияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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