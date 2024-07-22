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Роспотребнадзор оценил риски распространения вируса Чандипура в России
Роспотребнадзор оценил риски распространения вируса Чандипура в России - РИА Новости, 22.07.2024
Роспотребнадзор оценил риски распространения вируса Чандипура в России
Рисков завоза и распространения вируса Чандипура в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:12
2024-07-22T13:12
2024-07-22T13:12
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индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Рисков завоза и распространения вируса Чандипура в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее в СМИ появилась информация о том, что по меньшей мере 16 человек погибли от вируса Чандипура за последние дни в Индии. "В РФ рисков завоза и распространения вируса Чандипура нет. Комары, являющиеся переносчиками заболевания, не обитают на территории России", - говорится в сообщении.Вирус Чандипура - это вирус, который обычно передается через укусы москитов-флеботоминов и может вызвать острое инфекционное заболевание у человека, известное как лихорадка Чандипура. Это редкое заболевание, которое проявляется высокой температурой, головной болью, мышечной слабостью и другими симптомами.
https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html
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россия, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Индия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор оценил риски распространения вируса Чандипура в России
Роспотребнадзор: рисков завоза и распространения вируса Чандипура в России нет