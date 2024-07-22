В конгресс США внесли резолюцию об увольнении главы Секретной службы
В конгресс внесли резолюцию о прекращении полномочий главы Секретной службы США
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. В палату представителей США внесена резолюция о прекращении полномочий главы Секретной службы США Кимберли Читл после покушения на экс-президента и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, следует из опубликованного документа.
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"Резолюция призывает немедленно прекратить полномочия директора Секретной службы Соединенных Штатов Кимберли Читл", - указано в резолюции.
В понедельник Читл признала, что попытка покушения на Трампа стала самым большим провалом американской секретной службы за десятилетия и подчеркнула, что полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.