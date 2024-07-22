https://ria.ru/20240722/rets-1961210645.html
Павильоны АПК РЭЦ: более 2,5 тысяч товаров от 120 компаний
Павильоны АПК РЭЦ: более 2,5 тысяч товаров от 120 компаний - РИА Новости, 22.07.2024
Павильоны АПК РЭЦ: более 2,5 тысяч товаров от 120 компаний
Экспортеры агропромышленного комплекса России получили возможность в полностью цифровом формате подавать заявки на продвижение своих товаров в зарубежных... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:42
2024-07-22T13:42
2024-07-22T13:42
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экспортеры агропромышленного комплекса России получили возможность в полностью цифровом формате подавать заявки на продвижение своих товаров в зарубежных демонстрационно-дегустационных павильонах через государственную цифровую платформу "Мой экспорт" с октября 2023 года, с момента запуска сервиса платформа уже обработала более 250 заявок от российских производителей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Программа создания постоянно действующих павильонов российских продуктов питания за рубежом, инициированная Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) и Министерством сельского хозяйства России в 2017 году, на сегодняшний день насчитывает шесть павильонов. Они расположены в ключевых для отечественных экспортеров городах мира: Шанхай (Китай), Ханой (Вьетнам), Дубай (ОАЭ), Каир (Египет), Стамбул (Турция) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия), последний из которых открыл свои двери в 2023 году", - говорится в сообщении.Программа демонстрирует высокую эффективность: в 2023 году объем контрактов увеличился в пять раз по сравнению с 2021 годом, а объем фактических продаж вырос в 60 раз. Количество резидентов и ассортимент товаров в павильонах также растет, подтверждая высокий спрос на качественную российскую продукцию. На сегодняшний день под брендами Made in Russia и Good Food Russia представлено более 2,5 тысячи наименований товаров от более чем 120 компаний."РЭЦ активно работает над расширением программы и улучшением доступных экспортерам инструментов. Среди последних обновлений - экспортеры могут не только размещать свои товары в павильонах и искать потенциальных партнеров, но и бесплатно выставлять свою продукцию в торгово-розничных сетях и интернет-магазинах. Кроме того, предусмотрена возможность отправки образцов продукции на склад павильона за счет господдержки. Эти возможности доступны как для МСП и крупных компаний, так и для индивидуальных предпринимателей", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Структура целевого экспорта по группам товаров, включая перечень приоритетных и неприоритетных категорий продукции, доступна в перечне кодов ТН ВЭД на странице услуги на платформе "Мой экспорт". Перечень регулярно обновляется в соответствии с запросами рынка страны размещения павильона, позволяя экспортерам оценить востребованность своих товаров.Для получения дополнительной информации и подачи заявок экспортеры могут обращаться к специалистам РЭЦ. Контактные данные: Карелина Александра, +7 (495) 937-47-47 (доб.1382). С вопросами можно также обратиться по адресу.
https://ria.ru/20240719/rets-1960751776.html
https://ria.ru/20240718/tovary-1960444144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экспортеры агропромышленного комплекса России получили возможность в полностью цифровом формате подавать заявки на продвижение своих товаров в зарубежных демонстрационно-дегустационных павильонах через государственную цифровую платформу "Мой экспорт" с октября 2023 года, с момента запуска сервиса платформа уже обработала более 250 заявок от российских производителей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Программа создания постоянно действующих павильонов российских продуктов питания за рубежом, инициированная Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) и Министерством сельского хозяйства России в 2017 году, на сегодняшний день насчитывает шесть павильонов. Они расположены в ключевых для отечественных экспортеров городах мира: Шанхай (Китай), Ханой (Вьетнам), Дубай (ОАЭ), Каир (Египет), Стамбул (Турция) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия), последний из которых открыл свои двери в 2023 году", - говорится в сообщении.
Программа демонстрирует высокую эффективность: в 2023 году объем контрактов увеличился в пять раз по сравнению с 2021 годом, а объем фактических продаж вырос в 60 раз. Количество резидентов и ассортимент товаров в павильонах также растет, подтверждая высокий спрос на качественную российскую продукцию. На сегодняшний день под брендами Made in Russia и Good Food Russia представлено более 2,5 тысячи наименований товаров от более чем 120 компаний.
"РЭЦ активно работает над расширением программы и улучшением доступных экспортерам инструментов. Среди последних обновлений - экспортеры могут не только размещать свои товары в павильонах и искать потенциальных партнеров, но и бесплатно выставлять свою продукцию в торгово-розничных сетях и интернет-магазинах. Кроме того, предусмотрена возможность отправки образцов продукции на склад павильона за счет господдержки. Эти возможности доступны как для МСП и крупных компаний, так и для индивидуальных предпринимателей", - рассказал вице-президент РЭЦ
Алексей Солодов.
Структура целевого экспорта по группам товаров, включая перечень приоритетных и неприоритетных категорий продукции, доступна в перечне кодов ТН ВЭД на странице услуги на платформе "Мой экспорт". Перечень регулярно обновляется в соответствии с запросами рынка страны размещения павильона, позволяя экспортерам оценить востребованность своих товаров.
Для получения дополнительной информации и подачи заявок экспортеры могут обращаться к специалистам РЭЦ. Контактные данные: Карелина Александра
, +7 (495) 937-47-47 (доб.1382). С вопросами можно также обратиться по адресу
.