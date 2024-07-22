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Эксперт раскрыл, как выход Байдена из гонки скажется на котировках газа - РИА Новости, 22.07.2024
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15:23 22.07.2024 (обновлено: 15:36 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/reshenie-1961239219.html
Эксперт раскрыл, как выход Байдена из гонки скажется на котировках газа
Эксперт раскрыл, как выход Байдена из гонки скажется на котировках газа - РИА Новости, 22.07.2024
Эксперт раскрыл, как выход Байдена из гонки скажется на котировках газа
Решение Джо Байдена выйти из предвыборной президентской гонки никак не скажется на котировках природного газа на внутреннем рынке США, такое мнение высказала... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:23
2024-07-22T15:36
экономика
сша
техас
джо байден
камала харрис
дональд трамп
бкс мир инвестиций
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение Джо Байдена выйти из предвыборной президентской гонки никак не скажется на котировках природного газа на внутреннем рынке США, такое мнение высказала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет баллотироваться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявлял, что победить Харрис ему будет гораздо легче. Президентские выборы в США пройдут в ноябре. "Решение Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, вероятнее всего, никак не скажется на котировках природного газа в стране", – отметила Рокотянская. В краткосрочной перспективе на цену природного газа в США будут влиять новости о восстановлении работы завода Freeport LNG в Техасе, данные о динамике запасов в хранилищах – они все еще высоки, – объемах производства и погодных условиях, которые продолжают оказывать сильнейшее влияние на объемы потребления газа, уточнила собеседница агентства. При этом портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Сергей Бдоян в комментарии РИА Новости добавил, что в краткосрочной перспективе тяжело оценить влияние исхода президентской гонки на цены на газ и нефть в США. "(Дональд – ред.) Трамп и еще недавно кандидат Байден до сих пор не анонсировали какие-то детальные программы, но при этом оба уже успели побывать в президентском кресле, поэтому мы можем лишь предполагать их политику, ориентируясь на предыдущий срок", – считает он.
https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html
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экономика, сша, техас, джо байден, камала харрис, дональд трамп, бкс мир инвестиций, выборы президента сша — 2024
Экономика, США, Техас, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, БКС Мир инвестиций, Выборы президента США — 2024
Эксперт раскрыл, как выход Байдена из гонки скажется на котировках газа

Эксперт: решение Байдена выйти из гонки не скажется на котировках газа в США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение Джо Байдена выйти из предвыборной президентской гонки никак не скажется на котировках природного газа на внутреннем рынке США, такое мнение высказала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет баллотироваться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявлял, что победить Харрис ему будет гораздо легче. Президентские выборы в США пройдут в ноябре.
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"Решение Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, вероятнее всего, никак не скажется на котировках природного газа в стране", – отметила Рокотянская.
В краткосрочной перспективе на цену природного газа в США будут влиять новости о восстановлении работы завода Freeport LNG в Техасе, данные о динамике запасов в хранилищах – они все еще высоки, – объемах производства и погодных условиях, которые продолжают оказывать сильнейшее влияние на объемы потребления газа, уточнила собеседница агентства.
При этом портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Сергей Бдоян в комментарии РИА Новости добавил, что в краткосрочной перспективе тяжело оценить влияние исхода президентской гонки на цены на газ и нефть в США. "(Дональд – ред.) Трамп и еще недавно кандидат Байден до сих пор не анонсировали какие-то детальные программы, но при этом оба уже успели побывать в президентском кресле, поэтому мы можем лишь предполагать их политику, ориентируясь на предыдущий срок", – считает он.
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ЭкономикаСШАТехасДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампБКС Мир инвестицийВыборы президента США — 2024
 
 
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