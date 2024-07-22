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В Германии задали неудобный вопрос из-за успехов России на Украине - РИА Новости, 22.07.2024
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10:07 22.07.2024
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В Германии задали неудобный вопрос из-за успехов России на Украине
В Германии задали неудобный вопрос из-за успехов России на Украине - РИА Новости, 22.07.2024
В Германии задали неудобный вопрос из-за успехов России на Украине
Вооруженные силы Украины за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:07
2024-07-22T10:07
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х."Украинские силы за прошедшую неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории. Кто-нибудь знает, как Киев собирается замедлить скорость потери своей земли?" — поинтересовался обозреватель.Накануне Владимир Зеленский в интервью BBC признал тяжелое положение ВСУ и высокие потери.В воскресенье Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, они уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, и поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Системы ПВО при этом сбили военный вертолет Ми-8 и 40 дронов противника.
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961132771.html
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в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, политика
В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ, Политика
В Германии задали неудобный вопрос из-за успехов России на Украине

Репке: за неделю ВСУ потеряли несколько деревень и десятки километров территории

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х.
«
"Украинские силы за прошедшую неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории. Кто-нибудь знает, как Киев собирается замедлить скорость потери своей земли?" — поинтересовался обозреватель.
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