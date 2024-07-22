https://ria.ru/20240722/repke-1961145730.html

В Германии задали неудобный вопрос из-за успехов России на Украине

В Германии задали неудобный вопрос из-за успехов России на Украине - РИА Новости, 22.07.2024

В Германии задали неудобный вопрос из-за успехов России на Украине

Вооруженные силы Украины за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:07

2024-07-22T10:07

2024-07-22T10:07

в мире

украина

россия

германия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ми-8 амтш

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164313_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_45e3c4e92a2e2eba5334a2d5fc98a790.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х."Украинские силы за прошедшую неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории. Кто-нибудь знает, как Киев собирается замедлить скорость потери своей земли?" — поинтересовался обозреватель.Накануне Владимир Зеленский в интервью BBC признал тяжелое положение ВСУ и высокие потери.В воскресенье Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, они уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, и поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Системы ПВО при этом сбили военный вертолет Ми-8 и 40 дронов противника.

https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961132771.html

https://ria.ru/20240722/bouz-1961129584.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, политика