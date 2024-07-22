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В башкирском Туймазы после дождей подтоплены придомовые территории - РИА Новости, 22.07.2024
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15:33 22.07.2024 (обновлено: 15:34 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/reka-1961244637.html
В башкирском Туймазы после дождей подтоплены придомовые территории
В башкирском Туймазы после дождей подтоплены придомовые территории - РИА Новости, 22.07.2024
В башкирском Туймазы после дождей подтоплены придомовые территории
Река Туймазинка вышла из берегов в башкирском городе Туймазы после обильных дождей, подтоплены придомовые территории, уровень воды постепенно снижается,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:33
2024-07-22T15:34
происшествия
жкх
россия
республика башкортостан
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Река Туймазинка вышла из берегов в башкирском городе Туймазы после обильных дождей, подтоплены придомовые территории, уровень воды постепенно снижается, проводится откачка, сообщает ГУМЧС России по Республике Башкортостан. По данным ведомства, жители города Туймазы жалуются, что из-за обильных дождей местная река Туймазинка вышла из берегов, в результате были подтоплены придомовые территории. "Сотрудники МЧС России ведут работы по откачке воды с придомовых территорий в г. Туймазы. На месте работают силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и администрации города. Эвакуация жителей не требуется. Уровень воды в реке Туймазинка постепенно снижается", - говорится в сообщении. Уточняется, что в МЧС субъекта работает оперативный штаб, ситуация находится на контроле. Местное управление гражданской защиты проинформировало об ухудшении погоды в Уфе: ночью с понедельника на вторник будет гроза, днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 13…плюс 15 градусов Цельсия, днем плюс 18…плюс 20.
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происшествия, жкх, россия, республика башкортостан, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В башкирском Туймазы после дождей подтоплены придомовые территории

МЧС: после ливня в башкирском городе Туймазы река Туймазинка вышла из берегов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Река Туймазинка вышла из берегов в башкирском городе Туймазы после обильных дождей, подтоплены придомовые территории, уровень воды постепенно снижается, проводится откачка, сообщает ГУМЧС России по Республике Башкортостан.
По данным ведомства, жители города Туймазы жалуются, что из-за обильных дождей местная река Туймазинка вышла из берегов, в результате были подтоплены придомовые территории.
«
"Сотрудники МЧС России ведут работы по откачке воды с придомовых территорий в г. Туймазы. На месте работают силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и администрации города. Эвакуация жителей не требуется. Уровень воды в реке Туймазинка постепенно снижается", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в МЧС субъекта работает оперативный штаб, ситуация находится на контроле.
Местное управление гражданской защиты проинформировало об ухудшении погоды в Уфе: ночью с понедельника на вторник будет гроза, днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 13…плюс 15 градусов Цельсия, днем плюс 18…плюс 20.
Международный аэропорт Уфы - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя
22 июня, 22:03
 
ПроисшествияЖКХРоссияРеспублика БашкортостанУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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