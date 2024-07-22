https://ria.ru/20240722/reka-1961244637.html

В башкирском Туймазы после дождей подтоплены придомовые территории

В башкирском Туймазы после дождей подтоплены придомовые территории - РИА Новости, 22.07.2024

В башкирском Туймазы после дождей подтоплены придомовые территории

Река Туймазинка вышла из берегов в башкирском городе Туймазы после обильных дождей, подтоплены придомовые территории, уровень воды постепенно снижается,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:33

2024-07-22T15:33

2024-07-22T15:34

происшествия

жкх

россия

республика башкортостан

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Река Туймазинка вышла из берегов в башкирском городе Туймазы после обильных дождей, подтоплены придомовые территории, уровень воды постепенно снижается, проводится откачка, сообщает ГУМЧС России по Республике Башкортостан. По данным ведомства, жители города Туймазы жалуются, что из-за обильных дождей местная река Туймазинка вышла из берегов, в результате были подтоплены придомовые территории. "Сотрудники МЧС России ведут работы по откачке воды с придомовых территорий в г. Туймазы. На месте работают силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и администрации города. Эвакуация жителей не требуется. Уровень воды в реке Туймазинка постепенно снижается", - говорится в сообщении. Уточняется, что в МЧС субъекта работает оперативный штаб, ситуация находится на контроле. Местное управление гражданской защиты проинформировало об ухудшении погоды в Уфе: ночью с понедельника на вторник будет гроза, днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 13…плюс 15 градусов Цельсия, днем плюс 18…плюс 20.

https://ria.ru/20240622/aeroport-1954792603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, россия, республика башкортостан, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)