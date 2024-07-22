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Источник опроверг информацию о смене топ-менеджмента Red Wings - РИА Новости, 22.07.2024
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19:07 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/red-wings-1961311265.html
Источник опроверг информацию о смене топ-менеджмента Red Wings
Источник опроверг информацию о смене топ-менеджмента Red Wings - РИА Новости, 22.07.2024
Источник опроверг информацию о смене топ-менеджмента Red Wings
Источник РИА Новости в авиаотрасли опроверг информацию о смене топ-менеджмента "Ред Вингс" (Red Wings) и заявил, что они продолжают работу. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:07
2024-07-22T19:07
экономика
ростех
boeing 777
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Источник РИА Новости в авиаотрасли опроверг информацию о смене топ-менеджмента "Ред Вингс" (Red Wings) и заявил, что они продолжают работу. Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что авиакомпания Red Wings, которая принадлежит госкорпорации "Ростех", в понедельник лишилась практически всего топ-менеджмента. "Изложенная в сообщении информация не соответствует действительности, ни в части кадровых решений, ни в области оценки результатов операционной деятельности авиакомпании. Топ-менеджмент (генеральный директор, исполнительный директор и первый заместитель генерального директора) продолжает работу по управлению авиакомпанией", – отметил собеседник агентства. Источник добавил, что в 2024 году авиакомпанией Red Wings успешно завершена подготовка к сделке по приобретению двух самолетов Airbus-321, а также проведен комплекс работ по восстановлению их летной годности. Подписание договора задерживается из-за ограничительной позиции иностранного лизингодателя, ссылающегося на корпоративную связь Red Wings со структурами Объединенной авиастроительной корпорации. "Флот воздушных судов Boeing-777 в 2023 году успешно переведен в финансовый лизинг, что позволяет выделять средства на поддержание их летной годности. На сегодняшний день эти ВС (воздушные суда - ред.) активно участвуют в развитии дальнемагистральной воздушной сети, простоя воздушного флота не допускается. Лайнеры демонстрируют стабильный уровень пунктуальности (92%), высокий налет (1100 часов в месяц на 3 ВС) и обеспечивают авиакомпании до 70% прибыли", – добавил источник. Он также отметил, что информация, которая ранее появилась в Telegram-каналах о направлении 1 миллиардов рублей на проведение ребрендинга, неверна. Глобальных работ в этом направлении в авиакомпании не планировалось, заключил источник.
https://ria.ru/20240720/servis-1960876431.html
https://ria.ru/20240722/boeing-1961306858.html
https://ria.ru/20240719/it-sboj-1960674023.html
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экономика, ростех, boeing 777
Экономика, Ростех, Boeing 777
Источник опроверг информацию о смене топ-менеджмента Red Wings

В авиаотрасли опровергли информацию о смене топ-менеджмента Red Wings

© РИА Новости / Виталий Катышкин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Red Wings
Самолет авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Виталий Катышкин
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Самолет авиакомпании Red Wings. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Источник РИА Новости в авиаотрасли опроверг информацию о смене топ-менеджмента "Ред Вингс" (Red Wings) и заявил, что они продолжают работу.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что авиакомпания Red Wings, которая принадлежит госкорпорации "Ростех", в понедельник лишилась практически всего топ-менеджмента.
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"Изложенная в сообщении информация не соответствует действительности, ни в части кадровых решений, ни в области оценки результатов операционной деятельности авиакомпании. Топ-менеджмент (генеральный директор, исполнительный директор и первый заместитель генерального директора) продолжает работу по управлению авиакомпанией", – отметил собеседник агентства.
Источник добавил, что в 2024 году авиакомпанией Red Wings успешно завершена подготовка к сделке по приобретению двух самолетов Airbus-321, а также проведен комплекс работ по восстановлению их летной годности. Подписание договора задерживается из-за ограничительной позиции иностранного лизингодателя, ссылающегося на корпоративную связь Red Wings со структурами Объединенной авиастроительной корпорации.
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"Флот воздушных судов Boeing-777 в 2023 году успешно переведен в финансовый лизинг, что позволяет выделять средства на поддержание их летной годности. На сегодняшний день эти ВС (воздушные суда - ред.) активно участвуют в развитии дальнемагистральной воздушной сети, простоя воздушного флота не допускается. Лайнеры демонстрируют стабильный уровень пунктуальности (92%), высокий налет (1100 часов в месяц на 3 ВС) и обеспечивают авиакомпании до 70% прибыли", – добавил источник.
Он также отметил, что информация, которая ранее появилась в Telegram-каналах о направлении 1 миллиардов рублей на проведение ребрендинга, неверна. Глобальных работ в этом направлении в авиакомпании не планировалось, заключил источник.
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