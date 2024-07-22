https://ria.ru/20240722/ramasvami-1961312519.html

Рамасвами допустил выдвижение жены Обамы кандидатом в президенты

Рамасвами допустил выдвижение жены Обамы кандидатом в президенты - РИА Новости, 22.07.2024

Рамасвами допустил выдвижение жены Обамы кандидатом в президенты

Американский бизнесмен Вивек Рамасвами считает, что вместо вице-президента США Камалы Харрис Демократическая партия может выдвинуть кандидатом в президенты жену РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:18

2024-07-22T19:18

2024-07-22T19:18

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выборы президента сша — 2024

мишель обама

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский бизнесмен Вивек Рамасвами считает, что вместо вице-президента США Камалы Харрис Демократическая партия может выдвинуть кандидатом в президенты жену экс-главы Белого дома Барака Обамы Мишель, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. "Я говорю это как тот, кто год назад предсказал, что Джо (Байден, президент США - ред.) не будет кандидатом: я предсказываю, что и Камала Харрис не будет кандидатом... Я думаю, что у них много возможностей. Я бы не стал списывать со счетов, что это может быть Мишель Обама", - заявил он. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. Рамасвами был в числе тех, кто претендовал на выдвижение кандидатом от республиканцев, однако он выбыл из предвыборной гонки.

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