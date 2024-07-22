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Рамасвами допустил выдвижение жены Обамы кандидатом в президенты - РИА Новости, 22.07.2024
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19:18 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ramasvami-1961312519.html
Рамасвами допустил выдвижение жены Обамы кандидатом в президенты
Рамасвами допустил выдвижение жены Обамы кандидатом в президенты - РИА Новости, 22.07.2024
Рамасвами допустил выдвижение жены Обамы кандидатом в президенты
Американский бизнесмен Вивек Рамасвами считает, что вместо вице-президента США Камалы Харрис Демократическая партия может выдвинуть кандидатом в президенты жену РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:18
2024-07-22T19:18
в мире
сша
камала харрис
вивек рамасвами
барак обама
выборы президента сша — 2024
мишель обама
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский бизнесмен Вивек Рамасвами считает, что вместо вице-президента США Камалы Харрис Демократическая партия может выдвинуть кандидатом в президенты жену экс-главы Белого дома Барака Обамы Мишель, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. "Я говорю это как тот, кто год назад предсказал, что Джо (Байден, президент США - ред.) не будет кандидатом: я предсказываю, что и Камала Харрис не будет кандидатом... Я думаю, что у них много возможностей. Я бы не стал списывать со счетов, что это может быть Мишель Обама", - заявил он. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. Рамасвами был в числе тех, кто претендовал на выдвижение кандидатом от республиканцев, однако он выбыл из предвыборной гонки.
https://ria.ru/20240722/kharris-1961283191.html
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в мире, сша, камала харрис, вивек рамасвами, барак обама, выборы президента сша — 2024, мишель обама
В мире, США, Камала Харрис, Вивек Рамасвами, Барак Обама, Выборы президента США — 2024, Мишель Обама
Рамасвами допустил выдвижение жены Обамы кандидатом в президенты

Рамасвами: демократы могут выдвинуть в президенты Мишель Обаму вместо Харрис

© AP Photo / Charles Rex ArbogastМишель Обама
Мишель Обама - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Мишель Обама. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский бизнесмен Вивек Рамасвами считает, что вместо вице-президента США Камалы Харрис Демократическая партия может выдвинуть кандидатом в президенты жену экс-главы Белого дома Барака Обамы Мишель, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
"Я говорю это как тот, кто год назад предсказал, что Джо (Байден, президент США - ред.) не будет кандидатом: я предсказываю, что и Камала Харрис не будет кандидатом... Я думаю, что у них много возможностей. Я бы не стал списывать со счетов, что это может быть Мишель Обама", - заявил он.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Эксперт оценил шансы Харрис на победу в выборах
Вчера, 17:19
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. Рамасвами был в числе тех, кто претендовал на выдвижение кандидатом от республиканцев, однако он выбыл из предвыборной гонки.
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Пелоси воздержалась от поддержки Харрис
Вчера, 12:44
 
В миреСШАКамала ХаррисВивек РамасвамиБарак ОбамаВыборы президента США — 2024Мишель Обама
 
 
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