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В Раде признали успехи российской армии на фронте - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/rada-1961189136.html
В Раде признали успехи российской армии на фронте
В Раде признали успехи российской армии на фронте - РИА Новости, 22.07.2024
В Раде признали успехи российской армии на фронте
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая признала успехи российской армии на фронте и обвинила в этом украинских командиров. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:42
2024-07-22T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая признала успехи российской армии на фронте и обвинила в этом украинских командиров. Накануне Минобороны России сообщило, что российская группировка "Запад" освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, совокупные потери ВСУ на всех участках фронта только за субботу составили до 1700 военнослужащих. В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что ежемесячные потери Украины составляют более 50 тысяч солдат и офицеров в месяц. "На фронте прорывы, продолжаются бездумные ротации, вмешательство в управление взвода и репрессии. Выводов они (украинское военное командование – ред.) сделать не способны", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, главком ВСУ Александр Сырский "продолжает стирать" батальоны украинских военных, создавать "зомби-бригады". "Резонансные случаи в бригадах заминаются разными методами. Так гидра генералитета, которая безнадежно отстала от темпа и требований современной войны, пытается задержать изменения управления как можно дольше и не отдать ВСУ. Потому что иначе им конец", - добавила Безуглая. Ранее ее внесли в базу скандального сайта "Миротворец" из-за обвинений в дискредитации украинской армии, а также подали на нее заявление в СБУ. Безуглая 14 июля заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева. Ранее Безуглая обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ. В целом Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960468454.html
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в мире, украина, луганская народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
В Раде признали успехи российской армии на фронте

Депутат Рады Безуглая признала прорывы России на фронте, обвинив руководство ВСУ

© Офис Президента УкраиныВерховная рада Украины
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Офис Президента Украины
Верховная рада Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая признала успехи российской армии на фронте и обвинила в этом украинских командиров.
Накануне Минобороны России сообщило, что российская группировка "Запад" освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, совокупные потери ВСУ на всех участках фронта только за субботу составили до 1700 военнослужащих. В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что ежемесячные потери Украины составляют более 50 тысяч солдат и офицеров в месяц.
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"На фронте прорывы, продолжаются бездумные ротации, вмешательство в управление взвода и репрессии. Выводов они (украинское военное командование – ред.) сделать не способны", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По ее словам, главком ВСУ Александр Сырский "продолжает стирать" батальоны украинских военных, создавать "зомби-бригады". "Резонансные случаи в бригадах заминаются разными методами. Так гидра генералитета, которая безнадежно отстала от темпа и требований современной войны, пытается задержать изменения управления как можно дольше и не отдать ВСУ. Потому что иначе им конец", - добавила Безуглая.
Ранее ее внесли в базу скандального сайта "Миротворец" из-за обвинений в дискредитации украинской армии, а также подали на нее заявление в СБУ.
Безуглая 14 июля заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева. Ранее Безуглая обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ. В целом Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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