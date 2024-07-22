https://ria.ru/20240722/rada-1961189136.html

В Раде признали успехи российской армии на фронте

В Раде признали успехи российской армии на фронте - РИА Новости, 22.07.2024

В Раде признали успехи российской армии на фронте

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая признала успехи российской армии на фронте и обвинила в этом украинских командиров. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:42

2024-07-22T12:42

2024-07-22T12:42

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая признала успехи российской армии на фронте и обвинила в этом украинских командиров. Накануне Минобороны России сообщило, что российская группировка "Запад" освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, совокупные потери ВСУ на всех участках фронта только за субботу составили до 1700 военнослужащих. В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что ежемесячные потери Украины составляют более 50 тысяч солдат и офицеров в месяц. "На фронте прорывы, продолжаются бездумные ротации, вмешательство в управление взвода и репрессии. Выводов они (украинское военное командование – ред.) сделать не способны", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, главком ВСУ Александр Сырский "продолжает стирать" батальоны украинских военных, создавать "зомби-бригады". "Резонансные случаи в бригадах заминаются разными методами. Так гидра генералитета, которая безнадежно отстала от темпа и требований современной войны, пытается задержать изменения управления как можно дольше и не отдать ВСУ. Потому что иначе им конец", - добавила Безуглая. Ранее ее внесли в базу скандального сайта "Миротворец" из-за обвинений в дискредитации украинской армии, а также подали на нее заявление в СБУ. Безуглая 14 июля заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева. Ранее Безуглая обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ. В целом Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960468454.html

https://ria.ru/20240717/bezuglaja-1960201818.html

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