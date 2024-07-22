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Армия Израиля сообщила о перехвате семи беспилотников из Ливана - РИА Новости, 22.07.2024
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17:52 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/pvo-1961291794.html
Армия Израиля сообщила о перехвате семи беспилотников из Ливана
Армия Израиля сообщила о перехвате семи беспилотников из Ливана - РИА Новости, 22.07.2024
Армия Израиля сообщила о перехвате семи беспилотников из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в понедельник, что системы ПВО сбили семь БПЛА, отправленных с территории Ливана. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:52
2024-07-22T17:52
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в понедельник, что системы ПВО сбили семь БПЛА, отправленных с территории Ливана. "Сегодня утром (понедельник) было обнаружено семь БПЛА, проникших на территорию Израиля со стороны Ливана. Системы ПВО ЦАХАЛ успешно перехватил все семь объектов", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Кроме того, военные сообщили о ликвидации бойца шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районе населенного пункта Чихин на юге Ливана. ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по сооружению, в котором действовал радикал. Дополнительные удары были нанесены по районам Мейс-эль-Джабаль и Кфар-Шуба в южном Ливане для устранения угрозы. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля сообщила о перехвате семи беспилотников из Ливана

ЦАХАЛ : ПВО сбили семь БПЛА, отправленных с территории Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в понедельник, что системы ПВО сбили семь БПЛА, отправленных с территории Ливана.
«
"Сегодня утром (понедельник) было обнаружено семь БПЛА, проникших на территорию Израиля со стороны Ливана. Системы ПВО ЦАХАЛ успешно перехватил все семь объектов", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Кроме того, военные сообщили о ликвидации бойца шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районе населенного пункта Чихин на юге Ливана. ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по сооружению, в котором действовал радикал. Дополнительные удары были нанесены по районам Мейс-эль-Джабаль и Кфар-Шуба в южном Ливане для устранения угрозы.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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