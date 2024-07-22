https://ria.ru/20240722/pvo-1961291794.html

Армия Израиля сообщила о перехвате семи беспилотников из Ливана

Армия Израиля сообщила о перехвате семи беспилотников из Ливана - РИА Новости, 22.07.2024

Армия Израиля сообщила о перехвате семи беспилотников из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в понедельник, что системы ПВО сбили семь БПЛА, отправленных с территории Ливана. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:52

2024-07-22T17:52

2024-07-22T17:52

в мире

ливан

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325169_0:124:2849:1727_1920x0_80_0_0_8ce4f1f1342e053015ca29535329da70.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в понедельник, что системы ПВО сбили семь БПЛА, отправленных с территории Ливана. "Сегодня утром (понедельник) было обнаружено семь БПЛА, проникших на территорию Израиля со стороны Ливана. Системы ПВО ЦАХАЛ успешно перехватил все семь объектов", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Кроме того, военные сообщили о ликвидации бойца шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районе населенного пункта Чихин на юге Ливана. ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по сооружению, в котором действовал радикал. Дополнительные удары были нанесены по районам Мейс-эль-Джабаль и Кфар-Шуба в южном Ливане для устранения угрозы. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240722/khusity-1961270897.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году