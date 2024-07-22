https://ria.ru/20240722/pvo-1961121547.html
Силы ПВО уничтожили дрон-камикадзе в Смоленской области
Силы ПВО уничтожили дрон-камикадзе в Смоленской области - РИА Новости, 22.07.2024
Силы ПВО уничтожили дрон-камикадзе в Смоленской области
ПВО уничтожила дрон-камикадзе в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T06:32
2024-07-22T06:32
2024-07-22T08:30
специальная военная операция на украине
вяземский район
смоленская область
безопасность
вооруженные силы рф
россия
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ПВО уничтожила дрон-камикадзе в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."Текущей ночью нашими ПВО предотвращена очередная попытка атаки дрона-камикадзе на объекты в Вяземском районе Смоленской области", — написал он.По словам главы региона, беспилотник, запущенный боевиками ВСУ, удалось уничтожить в воздухе, при этом пострадавших и разрушений нет.Отмечается, что все оперативные службы работают на месте инцидента.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
вяземский район
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_746ffefb4d257f3176b1c2e45a2569bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вяземский район, смоленская область, безопасность, вооруженные силы рф, россия, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Вяземский район, Смоленская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Василий Анохин
Силы ПВО уничтожили дрон-камикадзе в Смоленской области
Анохин: силы ПВО уничтожили дрон-камикадзе в Вяземском районе Смоленской области