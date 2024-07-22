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Силы ПВО уничтожили дрон-камикадзе в Смоленской области - РИА Новости, 22.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 22.07.2024 (обновлено: 08:30 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/pvo-1961121547.html
Силы ПВО уничтожили дрон-камикадзе в Смоленской области
Силы ПВО уничтожили дрон-камикадзе в Смоленской области - РИА Новости, 22.07.2024
Силы ПВО уничтожили дрон-камикадзе в Смоленской области
ПВО уничтожила дрон-камикадзе в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T06:32
2024-07-22T08:30
специальная военная операция на украине
вяземский район
смоленская область
безопасность
вооруженные силы рф
россия
василий анохин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ПВО уничтожила дрон-камикадзе в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."Текущей ночью нашими ПВО предотвращена очередная попытка атаки дрона-камикадзе на объекты в Вяземском районе Смоленской области", — написал он.По словам главы региона, беспилотник, запущенный боевиками ВСУ, удалось уничтожить в воздухе, при этом пострадавших и разрушений нет.Отмечается, что все оперативные службы работают на месте инцидента.
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вяземский район, смоленская область, безопасность, вооруженные силы рф, россия, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Вяземский район, Смоленская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Василий Анохин
Силы ПВО уничтожили дрон-камикадзе в Смоленской области

Анохин: силы ПВО уничтожили дрон-камикадзе в Вяземском районе Смоленской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ПВО уничтожила дрон-камикадзе в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Текущей ночью нашими ПВО предотвращена очередная попытка атаки дрона-камикадзе на объекты в Вяземском районе Смоленской области", — написал он.
По словам главы региона, беспилотник, запущенный боевиками ВСУ, удалось уничтожить в воздухе, при этом пострадавших и разрушений нет.
Отмечается, что все оперативные службы работают на месте инцидента.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВяземский районСмоленская областьБезопасностьВооруженные силы РФРоссияВасилий Анохин
 
 
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