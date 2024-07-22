https://ria.ru/20240722/pvo-1961121547.html

Силы ПВО уничтожили дрон-камикадзе в Смоленской области

Силы ПВО уничтожили дрон-камикадзе в Смоленской области - РИА Новости, 22.07.2024

Силы ПВО уничтожили дрон-камикадзе в Смоленской области

ПВО уничтожила дрон-камикадзе в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T06:32

2024-07-22T06:32

2024-07-22T08:30

специальная военная операция на украине

вяземский район

смоленская область

безопасность

вооруженные силы рф

россия

василий анохин

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ПВО уничтожила дрон-камикадзе в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."Текущей ночью нашими ПВО предотвращена очередная попытка атаки дрона-камикадзе на объекты в Вяземском районе Смоленской области", — написал он.По словам главы региона, беспилотник, запущенный боевиками ВСУ, удалось уничтожить в воздухе, при этом пострадавших и разрушений нет.Отмечается, что все оперативные службы работают на месте инцидента.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вяземский район, смоленская область, безопасность, вооруженные силы рф, россия, василий анохин