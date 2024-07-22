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Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в районе Туапсе
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в районе Туапсе - РИА Новости, 22.07.2024
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в районе Туапсе
ПВО поразила восемь БПЛА в районе Туапсе, повреждений и пострадавших нет, сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:59
2024-07-22T05:59
2024-07-22T06:08
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ПВО поразила восемь БПЛА в районе Туапсе, повреждений и пострадавших нет, сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко в своем Telegram-канале."По информации муниципального Ситуационного центра, сегодня с 3.17 до 4.20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет", — написал он.Бойко добавил, что обследование территории продолжается, все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в районе Туапсе
Бойко: силы ПВО поразили восемь беспилотников в районе Туапсе, повреждений нет