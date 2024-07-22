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Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в районе Туапсе - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:59 22.07.2024 (обновлено: 06:08 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/pvo-1961120199.html
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в районе Туапсе
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в районе Туапсе - РИА Новости, 22.07.2024
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в районе Туапсе
ПВО поразила восемь БПЛА в районе Туапсе, повреждений и пострадавших нет, сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:59
2024-07-22T06:08
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
сергей бойко
туапсе
туапсинский район
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ПВО поразила восемь БПЛА в районе Туапсе, повреждений и пострадавших нет, сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко в своем Telegram-канале."По информации муниципального Ситуационного центра, сегодня с 3.17 до 4.20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет", — написал он.Бойко добавил, что обследование территории продолжается, все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, сергей бойко, туапсе, туапсинский район
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Сергей Бойко, Туапсе, Туапсинский район
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в районе Туапсе

Бойко: силы ПВО поразили восемь беспилотников в районе Туапсе, повреждений нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ПВО поразила восемь БПЛА в районе Туапсе, повреждений и пострадавших нет, сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
«
"По информации муниципального Ситуационного центра, сегодня с 3.17 до 4.20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет", — написал он.
Бойко добавил, что обследование территории продолжается, все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияСергей БойкоТуапсеТуапсинский район
 
 
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