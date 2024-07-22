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Председателем комиссии Госсовета по энергетике стал глава Якутии
Председателем комиссии Госсовета по энергетике стал глава Якутии - РИА Новости, 22.07.2024
Председателем комиссии Госсовета по энергетике стал глава Якутии
Президент РФ Владимир Путин назначил председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" главу Якутии Айсена Николаева вместо бывшего главы Кузбасса РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:48
2024-07-22T23:48
2024-07-22T23:48
политика
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" главу Якутии Айсена Николаева вместо бывшего главы Кузбасса Сергея Цивилева, следует из президентского указа на сайте официального опубликования правовых актов. Путин подписал указ о 21 комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов. "Назначить председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Энергетика" - Главу Республики Саха (Якутия) Николаева А.С.", - говорится в указе. Ранее эту должность занимал глава Кемеровской области Сергей Цивилев, ставший в этом году министром энергетики РФ.
https://ria.ru/20240529/dyumin-1949053623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев, айсен николаев
Политика, Россия, Кемеровская область, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Айсен Николаев
Председателем комиссии Госсовета по энергетике стал глава Якутии
Путин назначил главой комиссии Госсовета по "Энергетике" главу Якутии Николаева