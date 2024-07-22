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Председателем комиссии Госсовета по энергетике стал глава Якутии - РИА Новости, 22.07.2024
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23:48 22.07.2024
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Председателем комиссии Госсовета по энергетике стал глава Якутии
Председателем комиссии Госсовета по энергетике стал глава Якутии - РИА Новости, 22.07.2024
Председателем комиссии Госсовета по энергетике стал глава Якутии
Президент РФ Владимир Путин назначил председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" главу Якутии Айсена Николаева вместо бывшего главы Кузбасса РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:48
2024-07-22T23:48
политика
россия
кемеровская область
владимир путин
сергей цивилев
айсен николаев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" главу Якутии Айсена Николаева вместо бывшего главы Кузбасса Сергея Цивилева, следует из президентского указа на сайте официального опубликования правовых актов. Путин подписал указ о 21 комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов. "Назначить председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Энергетика" - Главу Республики Саха (Якутия) Николаева А.С.", - говорится в указе. Ранее эту должность занимал глава Кемеровской области Сергей Цивилев, ставший в этом году министром энергетики РФ.
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политика, россия, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев, айсен николаев
Политика, Россия, Кемеровская область, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Айсен Николаев
Председателем комиссии Госсовета по энергетике стал глава Якутии

Путин назначил главой комиссии Госсовета по "Энергетике" главу Якутии Николаева

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" главу Якутии Айсена Николаева вместо бывшего главы Кузбасса Сергея Цивилева, следует из президентского указа на сайте официального опубликования правовых актов.
Путин подписал указ о 21 комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов.
«
"Назначить председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Энергетика" - Главу Республики Саха (Якутия) Николаева А.С.", - говорится в указе.
Ранее эту должность занимал глава Кемеровской области Сергей Цивилев, ставший в этом году министром энергетики РФ.
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ПолитикаРоссияКемеровская областьВладимир ПутинСергей ЦивилевАйсен Николаев
 
 
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