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Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде наименование "гвардейской" - РИА Новости, 22.07.2024
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23:02 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/putin-1961341347.html
Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде наименование "гвардейской"
Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде наименование "гвардейской" - РИА Новости, 22.07.2024
Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде наименование "гвардейской"
Президент России Владимир Путин присвоил 39-й отдельной радиотехнической бригаде почетное наименование "гвардейская", соответствующий указ размещен в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:02
2024-07-22T23:02
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 39-й отдельной радиотехнической бригаде почетное наименование "гвардейская", соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 39 отдельной радиотехнической ордена Жукова бригаде (особого назначения) почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 39 отдельная гвардейская радиотехническая ордена Жукова бригада (особого назначения)", - говорится в документе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде наименование "гвардейской"

Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде почетное наименование "гвардейской"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 39-й отдельной радиотехнической бригаде почетное наименование "гвардейская", соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 39 отдельной радиотехнической ордена Жукова бригаде (особого назначения) почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 39 отдельная гвардейская радиотехническая ордена Жукова бригада (особого назначения)", - говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
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