https://ria.ru/20240722/putin-1961341347.html

Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде наименование "гвардейской"

Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде наименование "гвардейской" - РИА Новости, 22.07.2024

Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде наименование "гвардейской"

Президент России Владимир Путин присвоил 39-й отдельной радиотехнической бригаде почетное наименование "гвардейская", соответствующий указ размещен в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:02

2024-07-22T23:02

2024-07-22T23:02

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 39-й отдельной радиотехнической бригаде почетное наименование "гвардейская", соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 39 отдельной радиотехнической ордена Жукова бригаде (особого назначения) почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 39 отдельная гвардейская радиотехническая ордена Жукова бригада (особого назначения)", - говорится в документе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20240702/aviabaza-1956887552.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин