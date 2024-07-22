https://ria.ru/20240722/putin-1961341347.html
Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде наименование "гвардейской"
Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде наименование "гвардейской" - РИА Новости, 22.07.2024
Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде наименование "гвардейской"
Президент России Владимир Путин присвоил 39-й отдельной радиотехнической бригаде почетное наименование "гвардейская", соответствующий указ размещен в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:02
2024-07-22T23:02
2024-07-22T23:02
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:135:3070:1862_1920x0_80_0_0_dbfb38c5aa747afb163ca3c8928ed6be.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 39-й отдельной радиотехнической бригаде почетное наименование "гвардейская", соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 39 отдельной радиотехнической ордена Жукова бригаде (особого назначения) почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 39 отдельная гвардейская радиотехническая ордена Жукова бригада (особого назначения)", - говорится в документе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20240702/aviabaza-1956887552.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2941b916009ee9a24341f296dccbdf9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде наименование "гвардейской"
Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде почетное наименование "гвардейской"