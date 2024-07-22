Путин наградил ректора Сеченовского университета
Путин наградил ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко орденом
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкРектор 1-го Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко
Ректор 1-го Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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"За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Глыбочко Петра Витальевича - ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова", - говорится в документе.