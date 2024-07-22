https://ria.ru/20240722/putin-1961340824.html

Путин наградил ректора Сеченовского университета

Путин наградил ректора Сеченовского университета - РИА Новости, 22.07.2024

Путин наградил ректора Сеченовского университета

Президент России Владимир Путин наградил ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:55

2024-07-22T22:55

2024-07-22T22:55

общество

россия

владимир путин

петр глыбочко

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. "За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Глыбочко Петра Витальевича - ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240706/medvuzy-1957904633.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, петр глыбочко