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Путин наградил ректора Сеченовского университета - РИА Новости, 22.07.2024
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22:55 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/putin-1961340824.html
Путин наградил ректора Сеченовского университета
Путин наградил ректора Сеченовского университета - РИА Новости, 22.07.2024
Путин наградил ректора Сеченовского университета
Президент России Владимир Путин наградил ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:55
2024-07-22T22:55
общество
россия
владимир путин
петр глыбочко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. "За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Глыбочко Петра Витальевича - ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин, петр глыбочко
Общество, Россия, Владимир Путин, Петр Глыбочко
Путин наградил ректора Сеченовского университета

Путин наградил ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко орденом

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкРектор 1-го Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко
Ректор 1-го Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Ректор 1-го Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«
"За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Глыбочко Петра Витальевича - ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова", - говорится в документе.
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