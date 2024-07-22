https://ria.ru/20240722/putin-1961339130.html

Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета

Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета - РИА Новости, 22.07.2024

Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета

Президент России Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:37

2024-07-22T22:37

2024-07-22T22:39

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно указу, президент поручил создать следующие комиссии: "Государственное и муниципальное управление", "Инвестиции", "Инфраструктура для жизни", "Кадры", "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", "Международная кооперация и экспорт", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Промышленность". Более того, поручено создать комиссии "Северный морской путь и Арктика", "Сельское хозяйство", "Семья", "Технологическое лидерство", "Туризм", "Физическая культура и спорт", "Экологическое благополучие", "Экономика данных", "Экономика и финансы", "Энергетика", "Эффективная и конкурентная экономика", "Эффективная транспортная система".

https://ria.ru/20240722/putin-1961334906.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин