https://ria.ru/20240722/putin-1961339130.html
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета - РИА Новости, 22.07.2024
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета
Президент России Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:37
2024-07-22T22:37
2024-07-22T22:39
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно указу, президент поручил создать следующие комиссии: "Государственное и муниципальное управление", "Инвестиции", "Инфраструктура для жизни", "Кадры", "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", "Международная кооперация и экспорт", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Промышленность". Более того, поручено создать комиссии "Северный морской путь и Арктика", "Сельское хозяйство", "Семья", "Технологическое лидерство", "Туризм", "Физическая культура и спорт", "Экологическое благополучие", "Экономика данных", "Экономика и финансы", "Энергетика", "Эффективная и конкурентная экономика", "Эффективная транспортная система".
https://ria.ru/20240722/putin-1961334906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям развития России
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России, соответствующий указ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, президент поручил создать следующие комиссии: "Государственное и муниципальное управление", "Инвестиции", "Инфраструктура для жизни", "Кадры", "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", "Международная кооперация и экспорт", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Промышленность".
Более того, поручено создать комиссии "Северный морской путь и Арктика", "Сельское хозяйство", "Семья", "Технологическое лидерство", "Туризм", "Физическая культура и спорт", "Экологическое благополучие", "Экономика данных", "Экономика и финансы", "Энергетика", "Эффективная и конкурентная экономика", "Эффективная транспортная система".