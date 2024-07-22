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Путин внес изменения в состав Госсовета - РИА Новости, 22.07.2024
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21:59 22.07.2024 (обновлено: 23:28 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/putin-1961334906.html
Путин внес изменения в состав Госсовета
Путин внес изменения в состав Госсовета - РИА Новости, 22.07.2024
Путин внес изменения в состав Госсовета
Владимир Путин внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:59
2024-07-22T23:28
политика
владимир путин
республика алтай
россия
калининградская область
андрей турчак
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Путин внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно документу, в Госсовет вошли:Глава государства также исключил из состава совета бывших глав регионов:Кроме того, Путин уточнил наименование должности Игоря Левитина — "советник президента Российской Федерации" (эту должность он занимает с мая).Глава государства также поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России:
https://ria.ru/20240612/putin-1952331767.html
https://ria.ru/20240529/dyumin-1949053623.html
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политика, владимир путин, республика алтай, россия, калининградская область, андрей турчак
Политика, Владимир Путин, Республика Алтай, Россия, Калининградская область, Андрей Турчак
Путин внес изменения в состав Госсовета

Путин внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав 9 регионов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Путин внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, в Госсовет вошли:
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12 июня, 10:15
Глава государства также исключил из состава совета бывших глав регионов:
Кроме того, Путин уточнил наименование должности Игоря Левитина — "советник президента Российской Федерации" (эту должность он занимает с мая).
Помощник президента Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
29 мая, 09:05
Глава государства также поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России:
  • "Государственное и муниципальное управление". Председатель — мэр Москвы Сергей Собянин;
  • "Инвестиции". Председатель — губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко;
  • "Инфраструктура для жизни". Председатель — глава республики Татарстан Рустам Минниханов;
  • "Кадры". Председатель — губернатор Калужской области Владислав Шапша;
  • "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности". Председатель — губернатор Севастополя Михаил Развожаев;
  • "Международная кооперация и экспорт". Председатель — губернатор Архангельской области Александр Цыбульский;
  • "Молодежь и дети". Председаталь — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов;
  • "Продолжительная и активная жизнь". Председатель — губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский;
  • "Промышленность". Председатель — врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев;
  • "Северный морской путь и Арктика". Председатель — губернатор Мурманской области Андрей Чибис;
  • "Сельское хозяйство". Председатель — губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров;
  • "Семья". Председатель — губернатор Новгородской области Андрей Никитин;
  • "Технологическое лидерство". Председатель — губернатор Красноярского края Михаил Котюков;
  • "Туризм". Председатель — губернатор Приморского края Олег Кожемяко;
  • "Физическая культура и спорт". Председатель — врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев;
  • "Экологическое благополучие". Председатель — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин;
  • "Экономика данных". Председатель — губернатор Московской области Андрей Воробьев;
  • "Экономика и финансы". Председатель — губернатор Челябинской области Алексей Текслер;
  • "Энергетика". Председатель — глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев;
  • "Эффективная и конкурентная экономика". Председатель — губернатор Рязанской области Павел Малков;
  • "Эффективная транспортная система". Председатель — глава республики Бурятия Алексей Цыденов.
Президент России Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Путин назвал срок передачи нацпроектов в профильные комиссии Госсовета
29 мая, 18:42
 
ПолитикаВладимир ПутинРеспублика АлтайРоссияКалининградская областьАндрей Турчак
 
 
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