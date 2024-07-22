https://ria.ru/20240722/putin-1961334906.html

Путин внес изменения в состав Госсовета

Путин внес изменения в состав Госсовета - РИА Новости, 22.07.2024

Путин внес изменения в состав Госсовета

Владимир Путин внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T21:59

2024-07-22T21:59

2024-07-22T23:28

политика

владимир путин

республика алтай

россия

калининградская область

андрей турчак

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Путин внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно документу, в Госсовет вошли:Глава государства также исключил из состава совета бывших глав регионов:Кроме того, Путин уточнил наименование должности Игоря Левитина — "советник президента Российской Федерации" (эту должность он занимает с мая).Глава государства также поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России:

https://ria.ru/20240612/putin-1952331767.html

https://ria.ru/20240529/dyumin-1949053623.html

https://ria.ru/20240529/putin-1949200237.html

республика алтай

россия

калининградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, республика алтай, россия, калининградская область, андрей турчак