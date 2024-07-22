Путин внес изменения в состав Госсовета
Путин внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав 9 регионов
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Путин внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, в Госсовет вошли:
- врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных;
- врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин;
- врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук;
- врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев;
- врио губернатора Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк;
- врио губернатора Курской области Алексей Смирнов;
- врио главы Республики Алтай Андрей Турчак;
- врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев;
- врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
Глава государства также исключил из состава совета бывших глав регионов:
- экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова;
- экс-губернатора Калининградской области Антона Алиханова;
- экс-губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева;
- экс-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталью Комарову;
- экс-губернатора Курской области Романа Старовойта;
- экс-главу Республики Алтай Олега Хорохордина;
- экс-губернатора Кемеровской области — Кузбасса Сергея Цивилева.
Кроме того, Путин уточнил наименование должности Игоря Левитина — "советник президента Российской Федерации" (эту должность он занимает с мая).
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Глава государства также поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России:
- "Государственное и муниципальное управление". Председатель — мэр Москвы Сергей Собянин;
- "Инвестиции". Председатель — губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко;
- "Инфраструктура для жизни". Председатель — глава республики Татарстан Рустам Минниханов;
- "Кадры". Председатель — губернатор Калужской области Владислав Шапша;
- "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности". Председатель — губернатор Севастополя Михаил Развожаев;
- "Международная кооперация и экспорт". Председатель — губернатор Архангельской области Александр Цыбульский;
- "Молодежь и дети". Председаталь — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов;
- "Продолжительная и активная жизнь". Председатель — губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский;
- "Промышленность". Председатель — врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев;
- "Северный морской путь и Арктика". Председатель — губернатор Мурманской области Андрей Чибис;
- "Сельское хозяйство". Председатель — губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров;
- "Семья". Председатель — губернатор Новгородской области Андрей Никитин;
- "Технологическое лидерство". Председатель — губернатор Красноярского края Михаил Котюков;
- "Туризм". Председатель — губернатор Приморского края Олег Кожемяко;
- "Физическая культура и спорт". Председатель — врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев;
- "Экологическое благополучие". Председатель — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин;
- "Экономика данных". Председатель — губернатор Московской области Андрей Воробьев;
- "Экономика и финансы". Председатель — губернатор Челябинской области Алексей Текслер;
- "Энергетика". Председатель — глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев;
- "Эффективная и конкурентная экономика". Председатель — губернатор Рязанской области Павел Малков;
- "Эффективная транспортная система". Председатель — глава республики Бурятия Алексей Цыденов.