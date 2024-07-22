https://ria.ru/20240722/putin-1961312374.html

Путин подписал закон об учете личных подсобных хозяйств

Путин подписал закон об учете личных подсобных хозяйств - РИА Новости, 22.07.2024

Путин подписал закон об учете личных подсобных хозяйств

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении органов местного самоуправления обязанностью вести учет личных подсобных хозяйств. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:18

2024-07-22T19:18

2024-07-22T19:18

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении органов местного самоуправления обязанностью вести учет личных подсобных хозяйств. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее в сопроводительных документах отмечалось, что к вопросам местного значения городского, сельского поселения, а также к вопросам местного значения муниципального, городского округа не были отнесены вопросы, связанные с ведением похозяйственных книг для учета личных подсобных хозяйств, что привело к ситуации, когда не все органы местного самоуправления назначают ответственных должностных лиц за ведение похозяйственных книг. "Необходимость устранения данного пробела в законодательстве поддержали все опрошенные центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров из двенадцати субъектов Российский Федерации, указав, что данное противоречие на практике приводит к сложностям получения выписок из похозяйственных книг владельцами личных подсобных хозяйств для предоставления мер государственной поддержки данной категории граждан и подтверждения производства собственной сельскохозяйственной продукции для возможности её реализации на ярмарках и рынках", - подчеркивалось в пояснительной записке к закону.

https://ria.ru/20240622/turizm-1954746462.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин