https://ria.ru/20240722/putin-1961294363.html

Путин подписал закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов

Путин подписал закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов - РИА Новости, 22.07.2024

Путин подписал закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение эффективности конкурсных процедур в отношении банков-банкротов. Соответствующий... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:00

2024-07-22T18:00

2024-07-22T18:00

экономика

жилье

россия

сергей гаврилов

владимир путин

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение эффективности конкурсных процедур в отношении банков-банкротов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Необходимые изменения вносятся в законы "О несостоятельности (банкротстве)" и "О страховании вкладов в банках РФ". Они позволят в ускоренном порядке одновременно завершить расчистку баланса, то есть продажу активов банков-банкротов, и в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов, пояснял ранее глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Закон позволит погашать требования кредиторов первой очереди за счет отступного. В отступное может передаваться имущество, не проданное в ходе торгов. Ранее требования кредиторов банков-банкротов могут быть погашены за счет отступного лишь при отсутствии непогашенных текущих платежей, а также требований кредиторов первой и второй очереди. Документ предоставляет Агентству по страхованию вкладов (АСВ) до завершения конкурсного производства право выкупа требований о привлечении к субсидиарной ответственности, которые подлежали продаже на торгах, но не были на них реализованы. Причем приобрести их АСВ сможет за 50% начальной цены, указанной ранее в сообщении о проведении торгов. Сейчас 90% требований первой очереди составляют требования АСВ по выплаченному страховому возмещению, отмечал Гаврилов. Возможность передачи непроданного имущества в качестве отступного всем кредиторам будет способствовать сокращению сроков банкротства и расходов на него, подчеркивал он. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20240612/putin-1952336344.html

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экономика, жилье, россия, сергей гаврилов, владимир путин, агентство по страхованию вкладов