Путин подписал закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов
Путин подписал закон об ускорении расчистки баланса банков-банкротов
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение эффективности конкурсных процедур в отношении банков-банкротов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Необходимые изменения вносятся в законы "О несостоятельности (банкротстве)" и "О страховании вкладов в банках РФ". Они позволят в ускоренном порядке одновременно завершить расчистку баланса, то есть продажу активов банков-банкротов, и в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов, пояснял ранее глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Закон позволит погашать требования кредиторов первой очереди за счет отступного. В отступное может передаваться имущество, не проданное в ходе торгов. Ранее требования кредиторов банков-банкротов могут быть погашены за счет отступного лишь при отсутствии непогашенных текущих платежей, а также требований кредиторов первой и второй очереди.
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Документ предоставляет Агентству по страхованию вкладов (АСВ) до завершения конкурсного производства право выкупа требований о привлечении к субсидиарной ответственности, которые подлежали продаже на торгах, но не были на них реализованы. Причем приобрести их АСВ сможет за 50% начальной цены, указанной ранее в сообщении о проведении торгов.
Сейчас 90% требований первой очереди составляют требования АСВ по выплаченному страховому возмещению, отмечал Гаврилов. Возможность передачи непроданного имущества в качестве отступного всем кредиторам будет способствовать сокращению сроков банкротства и расходов на него, подчеркивал он.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.