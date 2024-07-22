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Путин подписал закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов - РИА Новости, 22.07.2024
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18:00 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/putin-1961294363.html
Путин подписал закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов
Путин подписал закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов - РИА Новости, 22.07.2024
Путин подписал закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение эффективности конкурсных процедур в отношении банков-банкротов. Соответствующий... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:00
2024-07-22T18:00
экономика
жилье
россия
сергей гаврилов
владимир путин
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение эффективности конкурсных процедур в отношении банков-банкротов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Необходимые изменения вносятся в законы "О несостоятельности (банкротстве)" и "О страховании вкладов в банках РФ". Они позволят в ускоренном порядке одновременно завершить расчистку баланса, то есть продажу активов банков-банкротов, и в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов, пояснял ранее глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Закон позволит погашать требования кредиторов первой очереди за счет отступного. В отступное может передаваться имущество, не проданное в ходе торгов. Ранее требования кредиторов банков-банкротов могут быть погашены за счет отступного лишь при отсутствии непогашенных текущих платежей, а также требований кредиторов первой и второй очереди. Документ предоставляет Агентству по страхованию вкладов (АСВ) до завершения конкурсного производства право выкупа требований о привлечении к субсидиарной ответственности, которые подлежали продаже на торгах, но не были на них реализованы. Причем приобрести их АСВ сможет за 50% начальной цены, указанной ранее в сообщении о проведении торгов. Сейчас 90% требований первой очереди составляют требования АСВ по выплаченному страховому возмещению, отмечал Гаврилов. Возможность передачи непроданного имущества в качестве отступного всем кредиторам будет способствовать сокращению сроков банкротства и расходов на него, подчеркивал он. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20240612/putin-1952336344.html
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экономика, жилье, россия, сергей гаврилов, владимир путин, агентство по страхованию вкладов
Экономика, Жилье, Россия, Сергей Гаврилов, Владимир Путин, Агентство по страхованию вкладов
Путин подписал закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов

Путин подписал закон об ускорении расчистки баланса банков-банкротов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение эффективности конкурсных процедур в отношении банков-банкротов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Необходимые изменения вносятся в законы "О несостоятельности (банкротстве)" и "О страховании вкладов в банках РФ". Они позволят в ускоренном порядке одновременно завершить расчистку баланса, то есть продажу активов банков-банкротов, и в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов, пояснял ранее глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Закон позволит погашать требования кредиторов первой очереди за счет отступного. В отступное может передаваться имущество, не проданное в ходе торгов. Ранее требования кредиторов банков-банкротов могут быть погашены за счет отступного лишь при отсутствии непогашенных текущих платежей, а также требований кредиторов первой и второй очереди.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Путин подписал закон о клиринге
12 июня, 10:54
Документ предоставляет Агентству по страхованию вкладов (АСВ) до завершения конкурсного производства право выкупа требований о привлечении к субсидиарной ответственности, которые подлежали продаже на торгах, но не были на них реализованы. Причем приобрести их АСВ сможет за 50% начальной цены, указанной ранее в сообщении о проведении торгов.
Сейчас 90% требований первой очереди составляют требования АСВ по выплаченному страховому возмещению, отмечал Гаврилов. Возможность передачи непроданного имущества в качестве отступного всем кредиторам будет способствовать сокращению сроков банкротства и расходов на него, подчеркивал он.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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ЭкономикаЖильеРоссияСергей ГавриловВладимир ПутинАгентство по страхованию вкладов
 
 
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