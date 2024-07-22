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Путин подписал закон о заочном голосовании в садоводческих товариществах - РИА Новости, 22.07.2024
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17:59 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/putin-1961294044.html
Путин подписал закон о заочном голосовании в садоводческих товариществах
Путин подписал закон о заочном голосовании в садоводческих товариществах - РИА Новости, 22.07.2024
Путин подписал закон о заочном голосовании в садоводческих товариществах
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий упростить процесс принятия решений при проведении заочных общих собраний членов садоводческих и... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:59
2024-07-22T17:59
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий упростить процесс принятия решений при проведении заочных общих собраний членов садоводческих и огороднических товариществ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Такие решения теперь будут считаться принятыми, если в голосовании по ним приняли участие более половины членов такого товарищества или их представителей (ранее – если присутствует более 50% таких лиц). Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщал, что это значительно упростит процесс принятия решений, обеспечит их легитимность и позволит избегать затяжных конфликтов среди членов товарищества. Также это обеспечит большую гибкость и возможность участия для тех, кто по разным причинам не может присутствовать на очных собраниях. Закон также наделяет правительство РФ полномочием по установлению порядка проведения заочного голосования с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Это не только упростит и ускорит процедуру голосования, но и повысит ее прозрачность и доступность, а также обеспечит высокий уровень защиты персональных данных и минимизирует риски фальсификаций, считает депутат. Данные изменения в целом, по словам Чаплина, способствуют созданию более упорядоченной и прозрачной системы управления садоводческими и огородническими товариществами. Это в свою очередь способствует повышению доверия граждан к институтам самоуправления, улучшению качества жизни и стимулирует развитие садоводства и огородничества как важных аспектов ведения хозяйства и досуга. Помимо этого, в законе о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд уточняются понятия "хозяйственные постройки" и "огородный земельный участок". Одновременно устанавливается, что хозяйственные постройки, не являющиеся объектами капитального строительства, возводятся на садовых и огородных земельных участках в соответствии с законодательством РФ. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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жилье, россия, никита чаплин, владимир путин, госдума рф
Жилье, Россия, Никита Чаплин, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон о заочном голосовании в садоводческих товариществах

Путин упростил процесс принятия решений на заочных собраниях в СНТ и ОНТ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина высаживает саженец на дачном участке
Женщина высаживает саженец на дачном участке - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина высаживает саженец на дачном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий упростить процесс принятия решений при проведении заочных общих собраний членов садоводческих и огороднических товариществ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Такие решения теперь будут считаться принятыми, если в голосовании по ним приняли участие более половины членов такого товарищества или их представителей (ранее – если присутствует более 50% таких лиц). Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщал, что это значительно упростит процесс принятия решений, обеспечит их легитимность и позволит избегать затяжных конфликтов среди членов товарищества. Также это обеспечит большую гибкость и возможность участия для тех, кто по разным причинам не может присутствовать на очных собраниях.
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Закон также наделяет правительство РФ полномочием по установлению порядка проведения заочного голосования с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Это не только упростит и ускорит процедуру голосования, но и повысит ее прозрачность и доступность, а также обеспечит высокий уровень защиты персональных данных и минимизирует риски фальсификаций, считает депутат.
Данные изменения в целом, по словам Чаплина, способствуют созданию более упорядоченной и прозрачной системы управления садоводческими и огородническими товариществами. Это в свою очередь способствует повышению доверия граждан к институтам самоуправления, улучшению качества жизни и стимулирует развитие садоводства и огородничества как важных аспектов ведения хозяйства и досуга.
Помимо этого, в законе о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд уточняются понятия "хозяйственные постройки" и "огородный земельный участок". Одновременно устанавливается, что хозяйственные постройки, не являющиеся объектами капитального строительства, возводятся на садовых и огородных земельных участках в соответствии с законодательством РФ.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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