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Путин подписал закон о снижении отчетной нагрузки на малые предприятия - РИА Новости, 22.07.2024
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17:54 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/putin-1961292618.html
Путин подписал закон о снижении отчетной нагрузки на малые предприятия
Путин подписал закон о снижении отчетной нагрузки на малые предприятия - РИА Новости, 22.07.2024
Путин подписал закон о снижении отчетной нагрузки на малые предприятия
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий снизить отчетную нагрузку на малые предприятия при сборе статистических данных и исключить практику... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:54
2024-07-22T17:54
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий снизить отчетную нагрузку на малые предприятия при сборе статистических данных и исключить практику их дублирования различными ведомствами. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Сейчас такие предприятия отчитываются по формам федерального статистического наблюдения. Закон предусматривает переход к новому порядку сбора первичных статистических данных при проведении наблюдений за деятельностью этих предприятий - на основании утвержденных правительством РФ перечней первичных статистических показателей. При этом запрещается сбор у них иной отчетности (за исключением сведений, входящих в состав административных данных, и сведений, сбор которых прямо предусмотрен федеральными законами). Причем данный запрет будет вводится поэтапно: для федеральных органов госвласти, Банка России, органов управления государственными внебюджетными фондами - с 2027 года; для органов госвласти субъектов РФ - с 2028 года; для органов публичной власти федеральных территорий и органов местного самоуправления, других органов и организаций – с 2029 года. Кабмин будет утверждать и периодичность сбора показателей, включенных в соответствующие перечни, порядки формирования и ведения таких перечней, а также порядок и периодичность проведения выборочных федеральных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит избежать дублирования и противоречивости собранных данных и исключить сбор сведений, уже содержащихся в государственных информационных системах. Сейчас информацию у бизнеса собирает не только Росстат, но и отраслевые и региональные ведомства. Закон даст возможность собирать сведения сразу с учетом их интересов и использовать эти сведения многократно. Координатором работы с перечнями станет Росстат. При этом будет использоваться его "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных", куда бизнес будет передавать сведения с помощью личных кабинетов на платформе "МСП.РФ" и портале госуслуг. Ключевые преимущества нововведения заключаются в том, что основная информация о компании в отчетности будет заполняться автоматически с учетом данных в профиле, а запрашиваться будут лишь данные по профилю респондента. Показателей станет меньше за счет объединения одинаковых в уникальные, а время на заполнение отчетности сократится до нескольких часов в год, пояснял ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года, а с 1 апреля начнут действовать нормы об уведомлении респондентов о проведении в отношении них федерального статистического наблюдения, а также о включении сведений о таких лицах в единый реестр.
https://ria.ru/20240722/putin-1961268698.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о снижении отчетной нагрузки на малые предприятия

Путин подписал закон, снижающий нагрузку на малый бизнес при сборе статистики

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий снизить отчетную нагрузку на малые предприятия при сборе статистических данных и исключить практику их дублирования различными ведомствами. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Сейчас такие предприятия отчитываются по формам федерального статистического наблюдения. Закон предусматривает переход к новому порядку сбора первичных статистических данных при проведении наблюдений за деятельностью этих предприятий - на основании утвержденных правительством РФ перечней первичных статистических показателей.
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При этом запрещается сбор у них иной отчетности (за исключением сведений, входящих в состав административных данных, и сведений, сбор которых прямо предусмотрен федеральными законами). Причем данный запрет будет вводится поэтапно: для федеральных органов госвласти, Банка России, органов управления государственными внебюджетными фондами - с 2027 года; для органов госвласти субъектов РФ - с 2028 года; для органов публичной власти федеральных территорий и органов местного самоуправления, других органов и организаций – с 2029 года.
Кабмин будет утверждать и периодичность сбора показателей, включенных в соответствующие перечни, порядки формирования и ведения таких перечней, а также порядок и периодичность проведения выборочных федеральных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Это позволит избежать дублирования и противоречивости собранных данных и исключить сбор сведений, уже содержащихся в государственных информационных системах. Сейчас информацию у бизнеса собирает не только Росстат, но и отраслевые и региональные ведомства. Закон даст возможность собирать сведения сразу с учетом их интересов и использовать эти сведения многократно.
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Координатором работы с перечнями станет Росстат. При этом будет использоваться его "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных", куда бизнес будет передавать сведения с помощью личных кабинетов на платформе "МСП.РФ" и портале госуслуг.
Ключевые преимущества нововведения заключаются в том, что основная информация о компании в отчетности будет заполняться автоматически с учетом данных в профиле, а запрашиваться будут лишь данные по профилю респондента. Показателей станет меньше за счет объединения одинаковых в уникальные, а время на заполнение отчетности сократится до нескольких часов в год, пояснял ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Закон вступит в силу с 1 января 2025 года, а с 1 апреля начнут действовать нормы об уведомлении респондентов о проведении в отношении них федерального статистического наблюдения, а также о включении сведений о таких лицах в единый реестр.
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