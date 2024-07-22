Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил местным властям формировать администрацию - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/putin-1961291521.html
Путин разрешил местным властям формировать администрацию
Путин разрешил местным властям формировать администрацию - РИА Новости, 22.07.2024
Путин разрешил местным властям формировать администрацию
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается закреплять в уставах муниципальных образований возможность представительных органов... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:52
2024-07-22T17:52
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959277399_0:502:2748:2048_1920x0_80_0_0_e40254265bf872c1441b87957f2c1990.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается закреплять в уставах муниципальных образований возможность представительных органов участвовать в формировании местных администраций. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается возможность закрепления в уставе муниципального образования в соответствии c законом субъекта РФ права представительного органа муниципального образования участвовать в формировании местной администрации, в том числе в утверждении или согласовании назначения на должность заместителей главы местной администрации, руководителей отраслевых и территориальных органов местной администрации. В пояснительной записке отмечалось, что закон разработан в целях совершенствования механизмов взаимодействия представительного органа муниципального образования и местной администрации.
https://realty.ria.ru/20240722/zakon-1961290528.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959277399_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2fc1174500360d4ff9356b3647dd7fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин разрешил местным властям формировать администрацию

Путин разрешил муниципальным депутатам формировать местную администрацию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается закреплять в уставах муниципальных образований возможность представительных органов участвовать в формировании местных администраций. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предусматривается возможность закрепления в уставе муниципального образования в соответствии c законом субъекта РФ права представительного органа муниципального образования участвовать в формировании местной администрации, в том числе в утверждении или согласовании назначения на должность заместителей главы местной администрации, руководителей отраслевых и территориальных органов местной администрации.
В пояснительной записке отмечалось, что закон разработан в целях совершенствования механизмов взаимодействия представительного органа муниципального образования и местной администрации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Путин подписал закон об обжаловании приостановления кадастрового учета
Вчера, 17:48
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала