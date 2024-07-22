https://ria.ru/20240722/putin-1961291521.html

Путин разрешил местным властям формировать администрацию

Путин разрешил местным властям формировать администрацию - РИА Новости, 22.07.2024

Путин разрешил местным властям формировать администрацию

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается закреплять в уставах муниципальных образований возможность представительных органов... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:52

2024-07-22T17:52

2024-07-22T17:52

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается закреплять в уставах муниципальных образований возможность представительных органов участвовать в формировании местных администраций. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается возможность закрепления в уставе муниципального образования в соответствии c законом субъекта РФ права представительного органа муниципального образования участвовать в формировании местной администрации, в том числе в утверждении или согласовании назначения на должность заместителей главы местной администрации, руководителей отраслевых и территориальных органов местной администрации. В пояснительной записке отмечалось, что закон разработан в целях совершенствования механизмов взаимодействия представительного органа муниципального образования и местной администрации.

https://realty.ria.ru/20240722/zakon-1961290528.html

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политика, россия, владимир путин