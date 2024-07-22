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Путин назвал участие в "Большой перемене" возможностью проявить себя - РИА Новости, 22.07.2024
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17:41 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/putin-1961288963.html
Путин назвал участие в "Большой перемене" возможностью проявить себя
Путин назвал участие в "Большой перемене" возможностью проявить себя - РИА Новости, 22.07.2024
Путин назвал участие в "Большой перемене" возможностью проявить себя
Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам финала Всероссийского конкурса "Большая перемена", отметил, что участие в проекте - отличная возможность РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:41
2024-07-22T17:41
общество
россия
владимир путин
артек
большая перемена (конкурс)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам финала Всероссийского конкурса "Большая перемена", отметил, что участие в проекте - отличная возможность проявить себя, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас в Международном детском центре "Артек" на финале Всероссийского конкурса "Большая перемена" – одном из наиболее значимых, масштабных проектов "Движения первых". Искренне рад, что популярность вашего замечательного конкурса с каждым годом растёт, и сегодня он объединяет уже не только учащихся 5–7 классов из многих регионов нашей страны, но и школьников из зарубежных государств", - говорится в сообщении. Путин подчеркнул, что участие в "Большой перемене" – это отличная возможность проявить себя в самых разных сферах: в творчестве и просвещении, науке и высоких технологиях, в добровольческом движении и экологических инициативах. "И конечно, очень важно, что вы учитесь работать в команде, обретаете новых друзей. Уверен, полученные знания и навыки и в дальнейшем будут востребованы – и в учёбе, и в будущей профессии. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить ваших педагогов, наставников, родителей, друзей – всех, кто помогает вам смело идти вперёд, воплощать в жизнь намеченные планы", - добавил президент.
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общество, россия, владимир путин, артек, большая перемена (конкурс)
Общество, Россия, Владимир Путин, Артек, Большая перемена (конкурс)
Путин назвал участие в "Большой перемене" возможностью проявить себя

Путин: участие в "Большой перемене" - отличная возможность проявить себя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеосвязи с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам финала Всероссийского конкурса "Большая перемена", отметил, что участие в проекте - отличная возможность проявить себя, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас в Международном детском центре "Артек" на финале Всероссийского конкурса "Большая перемена" – одном из наиболее значимых, масштабных проектов "Движения первых". Искренне рад, что популярность вашего замечательного конкурса с каждым годом растёт, и сегодня он объединяет уже не только учащихся 5–7 классов из многих регионов нашей страны, но и школьников из зарубежных государств", - говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что участие в "Большой перемене" – это отличная возможность проявить себя в самых разных сферах: в творчестве и просвещении, науке и высоких технологиях, в добровольческом движении и экологических инициативах.
"И конечно, очень важно, что вы учитесь работать в команде, обретаете новых друзей. Уверен, полученные знания и навыки и в дальнейшем будут востребованы – и в учёбе, и в будущей профессии. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить ваших педагогов, наставников, родителей, друзей – всех, кто помогает вам смело идти вперёд, воплощать в жизнь намеченные планы", - добавил президент.
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