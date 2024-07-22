https://ria.ru/20240722/putin-1961269082.html

Путин подписал закон о контроле над гособоронзаказом

Путин подписал закон о контроле над гособоронзаказом - РИА Новости, 22.07.2024

Путин подписал закон о контроле над гособоронзаказом

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о совершенствовании контроля в сфере гособоронзаказа. Соответствующие документы размещены на портале... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:44

2024-07-22T16:44

2024-07-22T16:45

россия

владимир путин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о совершенствовании контроля в сфере гособоронзаказа. Соответствующие документы размещены на портале официального опубликования правовых актов. Первым законом предусматривается расширение полномочий ФАС РФ в части требования о прекращении действий (бездействий) по нарушению законодательства в сфере гособоронзаказа. Предусматривается, что соответствующее требование выдается в случаях непредставления предложения о цене на продукцию по гособоронзаказу (в том числе обосновывающих такую цену документов), информации о затратах по исполненным госконтрактам, а также информации, необходимой для изменения цены госконтракта. Вторым законом предлагается разрешить главным исполнителям, исполнителям и военным представительствам гособоронзаказа представлять в ФАС информацию о повышении цен на сырье, материалы и комплектующие только в случаях, которые будут определены кабмином. Сейчас исполнители обязаны представлять такую информацию во всех случаях.

https://ria.ru/20240722/putin-1961268698.html

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россия, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)