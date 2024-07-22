Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о контроле над гособоронзаказом - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 22.07.2024 (обновлено: 16:45 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/putin-1961269082.html
Путин подписал закон о контроле над гособоронзаказом
Путин подписал закон о контроле над гособоронзаказом - РИА Новости, 22.07.2024
Путин подписал закон о контроле над гособоронзаказом
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о совершенствовании контроля в сфере гособоронзаказа. Соответствующие документы размещены на портале... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:44
2024-07-22T16:45
россия
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959789682_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_5d8d9579382fe172ea9a3eb9eeb7bc1a.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о совершенствовании контроля в сфере гособоронзаказа. Соответствующие документы размещены на портале официального опубликования правовых актов. Первым законом предусматривается расширение полномочий ФАС РФ в части требования о прекращении действий (бездействий) по нарушению законодательства в сфере гособоронзаказа. Предусматривается, что соответствующее требование выдается в случаях непредставления предложения о цене на продукцию по гособоронзаказу (в том числе обосновывающих такую цену документов), информации о затратах по исполненным госконтрактам, а также информации, необходимой для изменения цены госконтракта. Вторым законом предлагается разрешить главным исполнителям, исполнителям и военным представительствам гособоронзаказа представлять в ФАС информацию о повышении цен на сырье, материалы и комплектующие только в случаях, которые будут определены кабмином. Сейчас исполнители обязаны представлять такую информацию во всех случаях.
https://ria.ru/20240722/putin-1961268698.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959789682_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_bce3d609d432fd3fb0605cfab5738d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Путин подписал закон о контроле над гособоронзаказом

Путин подписал пакет законов о совершенствовании контроля над гособоронзаказом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о совершенствовании контроля в сфере гособоронзаказа. Соответствующие документы размещены на портале официального опубликования правовых актов.
Первым законом предусматривается расширение полномочий ФАС РФ в части требования о прекращении действий (бездействий) по нарушению законодательства в сфере гособоронзаказа. Предусматривается, что соответствующее требование выдается в случаях непредставления предложения о цене на продукцию по гособоронзаказу (в том числе обосновывающих такую цену документов), информации о затратах по исполненным госконтрактам, а также информации, необходимой для изменения цены госконтракта.
Вторым законом предлагается разрешить главным исполнителям, исполнителям и военным представительствам гособоронзаказа представлять в ФАС информацию о повышении цен на сырье, материалы и комплектующие только в случаях, которые будут определены кабмином. Сейчас исполнители обязаны представлять такую информацию во всех случаях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Путин подписал закон, оптимизирующий регуляторную нагрузку на финрынок
Вчера, 16:44
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала