https://ria.ru/20240722/putin-1961268698.html

Путин подписал закон, оптимизирующий регуляторную нагрузку на финрынок

Путин подписал закон, оптимизирующий регуляторную нагрузку на финрынок - РИА Новости, 22.07.2024

Путин подписал закон, оптимизирующий регуляторную нагрузку на финрынок

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финансового рынка РФ. Соответствующий документ... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:44

2024-07-22T16:44

2024-07-22T16:44

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финансового рынка РФ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ, в частности, освобождает небанковские кредитные организации, не являющиеся центральным контрагентом или центральным депозитарием, от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО. При этом Госдума учла замечания правительства РФ и исключила из текста документа положения, которые освобождали от составления такой отчетности и некредитные финансовые организации. Законом также исключается обязанность эмитентов предоставлять заинтересованным лицам копии зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг, если электронная версия такого решения размещена на сайте эмитента в сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в предусмотренном законодательством о ценных бумагах порядке. А соискатели лицензии на финансовом рынке освобождаются от обязанности представлять в Банк России документы, которые доступны ЦБ в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Также с трех до семи рабочих дней увеличивается срок направления в ЦБ уведомлений участниками финансового рынка об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета), о назначении (освобождении) отдельных должностных лиц – с одного до трех рабочих дней. Одновременно уточняются и полномочия ЦБ, в том числе в части запроса в МВД России сведений о наличии или отсутствии судимости у кандидатов на должности руководителей и главных бухгалтеров банков, а также небанковских кредитных организаций. А депозитарий, который осуществляет учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению или обращению в РФ, должен будет оказывать их владельцу услуги, связанные с получением доходов и иных выплат по ним. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, через год после такой публикации начнет действовать обязанность держателя реестра один раз в год бесплатно предоставлять зарегистрированному лицу по его обращению информацию о ценных бумагах, учитываемых на открытом ему лицевом счете, и операциях по нему.

https://ria.ru/20240612/kostin-1952383525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф