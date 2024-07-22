https://ria.ru/20240722/putin-1961260817.html

Путин поздравил вдову Солженицына с днем рождения

Путин поздравил вдову Солженицына с днем рождения - РИА Новости, 22.07.2024

Путин поздравил вдову Солженицына с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил вдову писателя Александра Солженицына Наталию Солженицыну с днем рождения, отметив ее вклад в развитие в РФ традиций... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:25

2024-07-22T16:25

2024-07-22T16:25

культура

россия

наталья солженицына

александр солженицын

владимир путин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил вдову писателя Александра Солженицына Наталию Солженицыну с днем рождения, отметив ее вклад в развитие в РФ традиций благотворительности и просветительства и в привлечение интереса к изучению истории, уклада и духовного наследия русской эмиграции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая Наталия Дмитриевна! Примите поздравления с Днём рождения. Вас знают и ценят как яркого, одарённого человека, много сделавшего для развития в нашей стране традиций благотворительности и просветительства, для привлечения интереса к изучению истории, уклада и духовного наследия русской эмиграции", - говорится в телеграмме. Путин также отметил, что главным делом жизни Солженицыной является сбережение памяти об Александре Исаевиче Солженицыне, чьи самобытные труды и гуманистические идеи, без сомнения, являются неотъемлемой частью отечественной культуры Российский лидер пожелал Солженицыной доброго здоровья и всего наилучшего. Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении Наталии Солженицыной отметил, что она является главной хранительницей наследия Александра Солженицына, благодаря которой сочинения писателя изданы в России и за рубежом. "Вы – главная хранительница наследия Александра Исаевича Солженицына. Для великого писателя Вы всегда были надёжной опорой, женой, подругой, соратницей, единомышленницей. Вместе с ним прошли через сложные испытания, поддерживали его в трудные минуты. Благодаря Вам сочинения Александра Исаевича изданы в России и за рубежом. Они пользуются большой популярностью у читателей, изучаются в российских школах, воплощаются в театральные постановки и фильмы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина. Мишустин пожелал Солженицыной и ее близким успехов, здоровья, благополучия.

https://radiosputnik.ru/20191105/1560564707.html

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россия, наталья солженицына, александр солженицын, владимир путин