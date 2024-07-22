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Путин в понедельник работает в Кремле, сообщил Песков - РИА Новости, 22.07.2024
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13:05 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/putin-1961197763.html
Путин в понедельник работает в Кремле, сообщил Песков
Путин в понедельник работает в Кремле, сообщил Песков - РИА Новости, 22.07.2024
Путин в понедельник работает в Кремле, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, примет с докладом главу "Русгидро" Виктора Хмарина, сказал журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:05
2024-07-22T13:05
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
русгидро
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, примет с докладом главу "Русгидро" Виктора Хмарина, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле, спокойный достаточно день, много внутренних встреч", - сказал Песков. Он отметил, что каких-то крупных публичных мероприятий на сегодня у президента не запланировано. "Среди других посетителей у президента будет с докладом глава "Русгидро" Виктор Хмарин. Крупнейшая наша компания, которая обеспечивает существенный процент генерации в нашей стране. Он сегодня будет подробно обсуждать с президентом предварительные итоги работы компании и перспективы дальнейшего развития", - сказал Песков.
https://radiosputnik.ru/20240721/biograf-1961079976.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, русгидро
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, РусГидро
Путин в понедельник работает в Кремле, сообщил Песков

Песков: Путин в понедельник примет с докладом главу "Русгидро" Хмарина

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, примет с докладом главу "Русгидро" Виктора Хмарина, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Президент работает в Кремле, спокойный достаточно день, много внутренних встреч", - сказал Песков.
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Он отметил, что каких-то крупных публичных мероприятий на сегодня у президента не запланировано.
«
"Среди других посетителей у президента будет с докладом глава "Русгидро" Виктор Хмарин. Крупнейшая наша компания, которая обеспечивает существенный процент генерации в нашей стране. Он сегодня будет подробно обсуждать с президентом предварительные итоги работы компании и перспективы дальнейшего развития", - сказал Песков.
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинРусГидро
 
 
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