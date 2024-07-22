https://ria.ru/20240722/putin-1961197763.html

Путин в понедельник работает в Кремле, сообщил Песков

Путин в понедельник работает в Кремле, сообщил Песков - РИА Новости, 22.07.2024

Путин в понедельник работает в Кремле, сообщил Песков

Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, примет с докладом главу "Русгидро" Виктора Хмарина, сказал журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:05

2024-07-22T13:05

2024-07-22T13:05

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

русгидро

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, примет с докладом главу "Русгидро" Виктора Хмарина, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле, спокойный достаточно день, много внутренних встреч", - сказал Песков. Он отметил, что каких-то крупных публичных мероприятий на сегодня у президента не запланировано. "Среди других посетителей у президента будет с докладом глава "Русгидро" Виктор Хмарин. Крупнейшая наша компания, которая обеспечивает существенный процент генерации в нашей стране. Он сегодня будет подробно обсуждать с президентом предварительные итоги работы компании и перспективы дальнейшего развития", - сказал Песков.

https://radiosputnik.ru/20240721/biograf-1961079976.html

https://ria.ru/20240516/machekhin-1946370381.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, русгидро