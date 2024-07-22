https://ria.ru/20240722/pushilin-1961169083.html
Пушилин рассказал о работе системы "Купол Донбасса"
Пушилин рассказал о работе системы "Купол Донбасса" - РИА Новости, 22.07.2024
Пушилин рассказал о работе системы "Купол Донбасса"
Благодаря управляемой УФСБ России по Донецкой Народной Республике системе "Купол Донбасса" за неделю в регионе удалось перехватить или уничтожить 184 украинских РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:41
2024-07-22T11:41
2024-07-22T11:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Благодаря управляемой УФСБ России по Донецкой Народной Республике системе "Купол Донбасса" за неделю в регионе удалось перехватить или уничтожить 184 украинских беспилотника, нацеленных на гражданские объекты, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Очень серьезную работу проводят наши подразделения - это система "Купол Донбасса", которая сейчас управляется УФСБ по Донецкой Народной Республике. Я вам скажу, очень большое количество беспилотников удается перехватить или уничтожить. За прошлую неделю - 184 беспилотника. Можно посчитать, сколько спасено жизней, потому что все эти беспилотники были нацелены как раз на гражданские объекты, они были нацелены на причинение вреда жизни и здоровью гражданского населения", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948519991.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин рассказал о работе системы "Купол Донбасса"
Пушилин: система "Купол Донбасса" за неделю обезвредила 184 украинских БПЛА