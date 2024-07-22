https://ria.ru/20240722/pushilin-1961169083.html

Пушилин рассказал о работе системы "Купол Донбасса"

Пушилин рассказал о работе системы "Купол Донбасса" - РИА Новости, 22.07.2024

Пушилин рассказал о работе системы "Купол Донбасса"

Благодаря управляемой УФСБ России по Донецкой Народной Республике системе "Купол Донбасса" за неделю в регионе удалось перехватить или уничтожить 184 украинских РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T11:41

2024-07-22T11:41

2024-07-22T11:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Благодаря управляемой УФСБ России по Донецкой Народной Республике системе "Купол Донбасса" за неделю в регионе удалось перехватить или уничтожить 184 украинских беспилотника, нацеленных на гражданские объекты, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Очень серьезную работу проводят наши подразделения - это система "Купол Донбасса", которая сейчас управляется УФСБ по Донецкой Народной Республике. Я вам скажу, очень большое количество беспилотников удается перехватить или уничтожить. За прошлую неделю - 184 беспилотника. Можно посчитать, сколько спасено жизней, потому что все эти беспилотники были нацелены как раз на гражданские объекты, они были нацелены на причинение вреда жизни и здоровью гражданского населения", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948519991.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, денис пушилин, безопасность