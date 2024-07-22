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Пушилин рассказал о работе системы "Купол Донбасса" - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:41 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/pushilin-1961169083.html
Пушилин рассказал о работе системы "Купол Донбасса"
Пушилин рассказал о работе системы "Купол Донбасса" - РИА Новости, 22.07.2024
Пушилин рассказал о работе системы "Купол Донбасса"
Благодаря управляемой УФСБ России по Донецкой Народной Республике системе "Купол Донбасса" за неделю в регионе удалось перехватить или уничтожить 184 украинских РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:41
2024-07-22T11:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Благодаря управляемой УФСБ России по Донецкой Народной Республике системе "Купол Донбасса" за неделю в регионе удалось перехватить или уничтожить 184 украинских беспилотника, нацеленных на гражданские объекты, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Очень серьезную работу проводят наши подразделения - это система "Купол Донбасса", которая сейчас управляется УФСБ по Донецкой Народной Республике. Я вам скажу, очень большое количество беспилотников удается перехватить или уничтожить. За прошлую неделю - 184 беспилотника. Можно посчитать, сколько спасено жизней, потому что все эти беспилотники были нацелены как раз на гражданские объекты, они были нацелены на причинение вреда жизни и здоровью гражданского населения", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948519991.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин рассказал о работе системы "Купол Донбасса"

Пушилин: система "Купол Донбасса" за неделю обезвредила 184 украинских БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Благодаря управляемой УФСБ России по Донецкой Народной Республике системе "Купол Донбасса" за неделю в регионе удалось перехватить или уничтожить 184 украинских беспилотника, нацеленных на гражданские объекты, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Очень серьезную работу проводят наши подразделения - это система "Купол Донбасса", которая сейчас управляется УФСБ по Донецкой Народной Республике. Я вам скажу, очень большое количество беспилотников удается перехватить или уничтожить. За прошлую неделю - 184 беспилотника. Можно посчитать, сколько спасено жизней, потому что все эти беспилотники были нацелены как раз на гражданские объекты, они были нацелены на причинение вреда жизни и здоровью гражданского населения", - сказал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинБезопасность
 
 
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