https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html

ВСУ расстреливают мирных жителей целыми семьями, рассказал Пушилин

ВСУ расстреливают мирных жителей целыми семьями, рассказал Пушилин - РИА Новости, 22.07.2024

ВСУ расстреливают мирных жителей целыми семьями, рассказал Пушилин

Украинские войска целыми семьями расстреливают мирных жителей освобождаемых населенных пунктов в ДНР, которые пытаются эвакуироваться на территорию России,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T11:31

2024-07-22T11:31

2024-07-22T11:31

специальная военная операция на украине

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торецк

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска целыми семьями расстреливают мирных жителей освобождаемых населенных пунктов в ДНР, которые пытаются эвакуироваться на территорию России, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". "Мы концентрируем также свои усилия на беженцах, на людях, которые спасаются сейчас из этих (освобождаемых - ред.) населенных пунктов, и ситуация, к сожалению, там крайне сложная, потому что противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону людей.... они (ВСУ - ред.) их просто расстреливают. Таких свидетельств достаточно много, и... мы эти свидетельства получаем от тех людей, которым удалось эвакуироваться в безопасное место на территории ДНР", - сказал Пушилин. Он подчеркнул, что власти республики делают все возможное, чтобы как можно большему числу жителей освобождаемых населенных пунктов удалось спастись. Однако глава ДНР отметил, что эвакуировать людей не всегда получается из-за расстрелов целых семей со стороны ВСУ. Пушилин уточнил, что речь идет в том числе о Дзержинске (украинское название - Торецк) и Красногоровке. "С данного населенного пункта (Дзержинска) люди, которым удалось спастись, рассказывают очень жуткие вещи, с ними работают сейчас следователи, правоохранительные органы. Свидетельств очень много, и как раз это все ложится в ту копилку военных преступлений вооруженных формирований Украины. Мы, конечно же, это очень тщательно изучаем", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20240720/saldo-1960920370.html

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россия

торецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, россия, торецк, денис пушилин, вооруженные силы украины