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ВСУ расстреливают мирных жителей целыми семьями, рассказал Пушилин - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:31 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html
ВСУ расстреливают мирных жителей целыми семьями, рассказал Пушилин
ВСУ расстреливают мирных жителей целыми семьями, рассказал Пушилин - РИА Новости, 22.07.2024
ВСУ расстреливают мирных жителей целыми семьями, рассказал Пушилин
Украинские войска целыми семьями расстреливают мирных жителей освобождаемых населенных пунктов в ДНР, которые пытаются эвакуироваться на территорию России,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:31
2024-07-22T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
торецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска целыми семьями расстреливают мирных жителей освобождаемых населенных пунктов в ДНР, которые пытаются эвакуироваться на территорию России, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". "Мы концентрируем также свои усилия на беженцах, на людях, которые спасаются сейчас из этих (освобождаемых - ред.) населенных пунктов, и ситуация, к сожалению, там крайне сложная, потому что противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону людей.... они (ВСУ - ред.) их просто расстреливают. Таких свидетельств достаточно много, и... мы эти свидетельства получаем от тех людей, которым удалось эвакуироваться в безопасное место на территории ДНР", - сказал Пушилин. Он подчеркнул, что власти республики делают все возможное, чтобы как можно большему числу жителей освобождаемых населенных пунктов удалось спастись. Однако глава ДНР отметил, что эвакуировать людей не всегда получается из-за расстрелов целых семей со стороны ВСУ. Пушилин уточнил, что речь идет в том числе о Дзержинске (украинское название - Торецк) и Красногоровке. "С данного населенного пункта (Дзержинска) люди, которым удалось спастись, рассказывают очень жуткие вещи, с ними работают сейчас следователи, правоохранительные органы. Свидетельств очень много, и как раз это все ложится в ту копилку военных преступлений вооруженных формирований Украины. Мы, конечно же, это очень тщательно изучаем", - добавил Пушилин.
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в мире, донецкая народная республика, россия, торецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Торецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ расстреливают мирных жителей целыми семьями, рассказал Пушилин

Пушилин: ВСУ расстреливают мирных жителей из освобождаемых населенных пунктов

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска целыми семьями расстреливают мирных жителей освобождаемых населенных пунктов в ДНР, которые пытаются эвакуироваться на территорию России, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".
"Мы концентрируем также свои усилия на беженцах, на людях, которые спасаются сейчас из этих (освобождаемых - ред.) населенных пунктов, и ситуация, к сожалению, там крайне сложная, потому что противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону людей.... они (ВСУ - ред.) их просто расстреливают. Таких свидетельств достаточно много, и... мы эти свидетельства получаем от тех людей, которым удалось эвакуироваться в безопасное место на территории ДНР", - сказал Пушилин.
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Он подчеркнул, что власти республики делают все возможное, чтобы как можно большему числу жителей освобождаемых населенных пунктов удалось спастись. Однако глава ДНР отметил, что эвакуировать людей не всегда получается из-за расстрелов целых семей со стороны ВСУ. Пушилин уточнил, что речь идет в том числе о Дзержинске (украинское название - Торецк) и Красногоровке.
"С данного населенного пункта (Дзержинска) люди, которым удалось спастись, рассказывают очень жуткие вещи, с ними работают сейчас следователи, правоохранительные органы. Свидетельств очень много, и как раз это все ложится в ту копилку военных преступлений вооруженных формирований Украины. Мы, конечно же, это очень тщательно изучаем", - добавил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияТорецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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