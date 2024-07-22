https://ria.ru/20240722/proekty-1961313743.html

Ефимов: Белоруссия согласовывает с Россией новые импортозамещающие проекты

Ефимов: Белоруссия согласовывает с Россией новые импортозамещающие проекты - РИА Новости, 22.07.2024

Ефимов: Белоруссия согласовывает с Россией новые импортозамещающие проекты

Белоруссия согласовывает с Россией новые импортозамещающие проекты в промышленности, ради реализации которых планируется открыть дополнительную российскую... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:26

2024-07-22T19:26

2024-07-22T19:26

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

минск

александр ефимов (посол россии в сирии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МИНСК, 22 июля – РИА Новости. Белоруссия согласовывает с Россией новые импортозамещающие проекты в промышленности, ради реализации которых планируется открыть дополнительную российскую кредитную линию, сообщил министр промышленности республики Александр Ефимов. В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Минск и Москва подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. В июле посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник сообщил, что Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос о выделении Минску еще одного транша кредита в размере примерно 105 миллиардов российских рублей для реализации совместных импортозамещающих проектов в высокотехнологичных сферах. "Поскольку у нас уже выбран тот лимит, о котором договаривались два президента (Белоруссии и России – ред.), в настоящий момент мы проводим работу по увеличению кредитной линии еще на порядка 100 миллиардов российских рублей", - приводит слова Ефимова агентство Белта. Проекты, по его словам, уже предварительно согласованы с Минпромторгом России. Министр отметил, что в настоящее время стороны занимаются урегулированием отдельных положений соответствующего межправительственного соглашения, после чего останется получить согласие российской стороны в виде заключенного договора на выделение кредитной линии. "Таким образом, в ближайшем будущем у нас появятся дополнительные проекты, в первую очередь (в области обеспечения – ред.) технологического суверенитета Союзного государства", - отметил глава минпрома. Ефимов напомнил, что ранее профильные министерства двух стран утвердили 27 паспортов перспективных инвестиционных интеграционных проектов, общий объем инвестиций по ним превышает 165 миллиардов российских рублей. "Выборка ресурсов идет активно. Все проекты в высокой стадии реализации, и по итогам 2026 года все 27 проектов будут выходить на проектные мощности", - проинформировал министр. Он также рассказал, что в качестве главных стратегических партнеров Белоруссии в сфере промышленности на состоявшемся в понедельник у президента совещании определены Россия и Китай. Министр подчеркнул, что с ними Минск продолжит углублять сотрудничество и тесно взаимодействовать: с Россией - в рамках единой промышленной политики, с Китаем - в рамках детализированного плана по сопряжению промышленных политик, который предусмотрен комплексной стратегией совместного промышленного развития.

https://ria.ru/20240129/importozameschenie-1924176817.html

https://ria.ru/20231208/tekhnika-1914677956.html

белоруссия

россия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, минск, александр ефимов (посол россии в сирии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)