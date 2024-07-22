https://ria.ru/20240722/prichal-1961142523.html

Пассажирский причал "Сетунь" капитально отремонтировали на западе Москвы

Пассажирский причал "Сетунь" капитально отремонтировали на западе Москвы - РИА Новости, 22.07.2024

Пассажирский причал "Сетунь" капитально отремонтировали на западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт пассажирского причала "Сетунь" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:46

2024-07-22T09:46

2024-07-22T09:47

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт пассажирского причала "Сетунь" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта. Провели капремонт пассажирского причала "Сетунь" на Воробьевской набережной, который используется летом для прогулочных теплоходов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1960 году ни разу капитально не ремонтировали. "В рамках проекта обновили нижнюю площадку причала, стенки, лестничные сходы и парапеты. Дополнительно установили ограждения, заменили отбойные и швартовые устройства. Кроме того, привели в порядок подводную часть, большая часть работ проводилась с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов, - уточнил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ежегодно в столице проводятся масштабные гидротехнические работы по очистке причалов и углублению их акваторий. Их необходимость вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20240720/biryukov-1960922096.html

https://ria.ru/20240719/blagoustroystvo-1960712462.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы