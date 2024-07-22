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Поля Кагаме переизбрали президентом Руанды - РИА Новости, 22.07.2024
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22:05 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/prezident-1961335705.html
Поля Кагаме переизбрали президентом Руанды
Поля Кагаме переизбрали президентом Руанды - РИА Новости, 22.07.2024
Поля Кагаме переизбрали президентом Руанды
Действующий президент Руанды Поль Кагаме, кандидат от правящей партии "Руандийский патриотический фронт" (RPF), одержал победу на президентских выборах в стране РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:05
2024-07-22T22:05
в мире
справки
руанда
поль кагаме
филипп (король бельгии)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Действующий президент Руанды Поль Кагаме, кандидат от правящей партии "Руандийский патриотический фронт" (RPF), одержал победу на президентских выборах в стране с 99,18% голосов избирателей, следует из окончательных результатов, опубликованных центральной избирательной комиссией Руанды. Выборы президента Руанды прошли 15 июля. "Финальные результаты президентских выборов: Кагаме, Поль - 99,18%; Хабинеза, Фрэнк - 0,5%; Мпайимана, Филипп - 0,32%", - говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте ЦИК Руанды в соцсети X. На проходивших одновременно парламентских выборах также победила правящая партия Кагаме. Коалиция с участием "Руандийского патриотического фронта" (RPF) получила парламентское большинство с 68,83% голосов. Согласно законодательству, президент Руанды избирается сроком на пять лет не более двух раз подряд. С апреля 2000 года страну возглавляет Поль Кагаме. В 2015 на референдуме были обнулены президентские сроки, и 66-летний Кагаме вступил в должность в третий раз, сохранив право быть переизбранным еще два раза.
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в мире, справки, руанда, поль кагаме, филипп (король бельгии)
В мире, Справки, Руанда, Поль Кагаме, Филипп (король Бельгии)
Поля Кагаме переизбрали президентом Руанды

Президент Руанды Поль Кагаме победил на выборах с 99,18 процента голосов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Руанда Поль Кагаме
Президент Республики Руанда Поль Кагаме - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Республики Руанда Поль Кагаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Действующий президент Руанды Поль Кагаме, кандидат от правящей партии "Руандийский патриотический фронт" (RPF), одержал победу на президентских выборах в стране с 99,18% голосов избирателей, следует из окончательных результатов, опубликованных центральной избирательной комиссией Руанды.
Выборы президента Руанды прошли 15 июля.
«
"Финальные результаты президентских выборов: Кагаме, Поль - 99,18%; Хабинеза, Фрэнк - 0,5%; Мпайимана, Филипп - 0,32%", - говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте ЦИК Руанды в соцсети X.
На проходивших одновременно парламентских выборах также победила правящая партия Кагаме. Коалиция с участием "Руандийского патриотического фронта" (RPF) получила парламентское большинство с 68,83% голосов.
Согласно законодательству, президент Руанды избирается сроком на пять лет не более двух раз подряд. С апреля 2000 года страну возглавляет Поль Кагаме. В 2015 на референдуме были обнулены президентские сроки, и 66-летний Кагаме вступил в должность в третий раз, сохранив право быть переизбранным еще два раза.
Женщина отдает свой голос на избирательном участке в Кигали, Руанда, во время президентских выборов - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Процедура выборов президента Руанды
15 июля, 00:34
 
В миреСправкиРуандаПоль КагамеФилипп (король Бельгии)
 
 
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