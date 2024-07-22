https://ria.ru/20240722/prezident-1961335705.html

Поля Кагаме переизбрали президентом Руанды

Поля Кагаме переизбрали президентом Руанды - РИА Новости, 22.07.2024

Поля Кагаме переизбрали президентом Руанды

Действующий президент Руанды Поль Кагаме, кандидат от правящей партии "Руандийский патриотический фронт" (RPF), одержал победу на президентских выборах в стране РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:05

2024-07-22T22:05

2024-07-22T22:05

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филипп (король бельгии)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Действующий президент Руанды Поль Кагаме, кандидат от правящей партии "Руандийский патриотический фронт" (RPF), одержал победу на президентских выборах в стране с 99,18% голосов избирателей, следует из окончательных результатов, опубликованных центральной избирательной комиссией Руанды. Выборы президента Руанды прошли 15 июля. "Финальные результаты президентских выборов: Кагаме, Поль - 99,18%; Хабинеза, Фрэнк - 0,5%; Мпайимана, Филипп - 0,32%", - говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте ЦИК Руанды в соцсети X. На проходивших одновременно парламентских выборах также победила правящая партия Кагаме. Коалиция с участием "Руандийского патриотического фронта" (RPF) получила парламентское большинство с 68,83% голосов. Согласно законодательству, президент Руанды избирается сроком на пять лет не более двух раз подряд. С апреля 2000 года страну возглавляет Поль Кагаме. В 2015 на референдуме были обнулены президентские сроки, и 66-летний Кагаме вступил в должность в третий раз, сохранив право быть переизбранным еще два раза.

https://ria.ru/20240715/ruanda-1959158176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, руанда, поль кагаме, филипп (король бельгии)