https://ria.ru/20240722/prezident-1961335705.html
Поля Кагаме переизбрали президентом Руанды
Поля Кагаме переизбрали президентом Руанды - РИА Новости, 22.07.2024
Поля Кагаме переизбрали президентом Руанды
Действующий президент Руанды Поль Кагаме, кандидат от правящей партии "Руандийский патриотический фронт" (RPF), одержал победу на президентских выборах в стране РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:05
2024-07-22T22:05
2024-07-22T22:05
в мире
справки
руанда
поль кагаме
филипп (король бельгии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961335112_0:168:2893:1795_1920x0_80_0_0_27a8a9a8740e2d0f851005cb152ef0a5.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Действующий президент Руанды Поль Кагаме, кандидат от правящей партии "Руандийский патриотический фронт" (RPF), одержал победу на президентских выборах в стране с 99,18% голосов избирателей, следует из окончательных результатов, опубликованных центральной избирательной комиссией Руанды. Выборы президента Руанды прошли 15 июля. "Финальные результаты президентских выборов: Кагаме, Поль - 99,18%; Хабинеза, Фрэнк - 0,5%; Мпайимана, Филипп - 0,32%", - говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте ЦИК Руанды в соцсети X. На проходивших одновременно парламентских выборах также победила правящая партия Кагаме. Коалиция с участием "Руандийского патриотического фронта" (RPF) получила парламентское большинство с 68,83% голосов. Согласно законодательству, президент Руанды избирается сроком на пять лет не более двух раз подряд. С апреля 2000 года страну возглавляет Поль Кагаме. В 2015 на референдуме были обнулены президентские сроки, и 66-летний Кагаме вступил в должность в третий раз, сохранив право быть переизбранным еще два раза.
https://ria.ru/20240715/ruanda-1959158176.html
руанда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961335112_137:0:2756:1964_1920x0_80_0_0_d20e8f78c5847960cf03707829cf8df1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, руанда, поль кагаме, филипп (король бельгии)
В мире, Справки, Руанда, Поль Кагаме, Филипп (король Бельгии)
Поля Кагаме переизбрали президентом Руанды
Президент Руанды Поль Кагаме победил на выборах с 99,18 процента голосов
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Действующий президент Руанды Поль Кагаме, кандидат от правящей партии "Руандийский патриотический фронт" (RPF), одержал победу на президентских выборах в стране с 99,18% голосов избирателей, следует из окончательных результатов, опубликованных центральной избирательной комиссией Руанды.
Выборы президента Руанды прошли 15 июля.
«
"Финальные результаты президентских выборов: Кагаме, Поль - 99,18%; Хабинеза, Фрэнк - 0,5%; Мпайимана, Филипп
- 0,32%", - говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте ЦИК Руанды в соцсети X.
На проходивших одновременно парламентских выборах также победила правящая партия Кагаме. Коалиция с участием "Руандийского патриотического фронта" (RPF) получила парламентское большинство с 68,83% голосов.
Согласно законодательству, президент Руанды избирается сроком на пять лет не более двух раз подряд. С апреля 2000 года страну возглавляет Поль Кагаме. В 2015 на референдуме были обнулены президентские сроки, и 66-летний Кагаме вступил в должность в третий раз, сохранив право быть переизбранным еще два раза.