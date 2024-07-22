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С победой Трампа бои на Украине завершатся быстрее, заявили в Грузии

С победой Трампа бои на Украине завершатся быстрее, заявили в Грузии - РИА Новости, 22.07.2024

С победой Трампа бои на Украине завершатся быстрее, заявили в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа военные... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T11:53

2024-07-22T11:53

2024-07-22T12:23

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ТБИЛИСИ, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа военные действия на Украине завершатся быстрее и ситуация в регионе успокоится. "Мы, конечно же, не сможем вмешаться в чьи-либо выборы, единственное, что можно сказать, - это то, что если победит Трамп, то война на Украине завершится быстрее и ситуация в регионе успокоится, что в свою очередь изменит отношение к Грузии. Если будет мир в регионе, то и отношение к Грузии изменится", - заявил Кобахидзе журналистам. Накануне действующий лидер США Джо Байден заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Также Трамп сказал, что Джо Байден с "полным позором" покинул президентскую гонку.

https://ria.ru/20240204/evropa-1925343167.html

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в мире, грузия, сша, украина, дональд трамп, ираклий кобахидзе, джо байден