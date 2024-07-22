Рейтинг@Mail.ru
С победой Трампа бои на Украине завершатся быстрее, заявили в Грузии - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 22.07.2024 (обновлено: 12:23 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/premer-1961170566.html
С победой Трампа бои на Украине завершатся быстрее, заявили в Грузии
С победой Трампа бои на Украине завершатся быстрее, заявили в Грузии - РИА Новости, 22.07.2024
С победой Трампа бои на Украине завершатся быстрее, заявили в Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа военные... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:53
2024-07-22T12:23
в мире
грузия
сша
украина
дональд трамп
ираклий кобахидзе
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4680ab1a2c9d6f2d020b9ac7bb64b26.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа военные действия на Украине завершатся быстрее и ситуация в регионе успокоится. "Мы, конечно же, не сможем вмешаться в чьи-либо выборы, единственное, что можно сказать, - это то, что если победит Трамп, то война на Украине завершится быстрее и ситуация в регионе успокоится, что в свою очередь изменит отношение к Грузии. Если будет мир в регионе, то и отношение к Грузии изменится", - заявил Кобахидзе журналистам. Накануне действующий лидер США Джо Байден заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Также Трамп сказал, что Джо Байден с "полным позором" покинул президентскую гонку.
https://ria.ru/20240204/evropa-1925343167.html
грузия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a59857d873dd25559f3d78e81a9599c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, сша, украина, дональд трамп, ираклий кобахидзе, джо байден
В мире, Грузия, США, Украина, Дональд Трамп, Ираклий Кобахидзе, Джо Байден
С победой Трампа бои на Украине завершатся быстрее, заявили в Грузии

Кобахидзе: при победе Трампа военные действия на Украине завершатся быстрее

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа военные действия на Украине завершатся быстрее и ситуация в регионе успокоится.
«
"Мы, конечно же, не сможем вмешаться в чьи-либо выборы, единственное, что можно сказать, - это то, что если победит Трамп, то война на Украине завершится быстрее и ситуация в регионе успокоится, что в свою очередь изменит отношение к Грузии. Если будет мир в регионе, то и отношение к Грузии изменится", - заявил Кобахидзе журналистам.
Накануне действующий лидер США Джо Байден заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Также Трамп сказал, что Джо Байден с "полным позором" покинул президентскую гонку.
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
"Будет их раздевать". В ГД рассказали, почему в Европе боятся победы Трампа
4 февраля, 17:26
 
В миреГрузияСШАУкраинаДональд ТрампИраклий КобахидзеДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала