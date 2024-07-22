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В Петербурге 50 человек эвакуировали из-за пожара в ресторане
В Петербурге 50 человек эвакуировали из-за пожара в ресторане - РИА Новости, 22.07.2024
В Петербурге 50 человек эвакуировали из-за пожара в ресторане
Пятьдесят человек эвакуировали из-за пожара в ресторане в ТЦ "Ладога" в Санкт-Петербурге, возгорание ликвидировано, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:48
2024-07-22T21:48
2024-07-22T21:48
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Пятьдесят человек эвакуировали из-за пожара в ресторане в ТЦ "Ладога" в Санкт-Петербурге, возгорание ликвидировано, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел на улице Кржижановского, дом 8 в Невском районе. "В ТЦ "Ладога", в ресторане "Явмясо", в помещении кухни происходило горение на площади 2 квадратных метра. Эвакуированы 50 человек… Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. В 20.58 пожар был ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге 50 человек эвакуировали из-за пожара в ресторане
В Петербурге 50 человек эвакуировали из-за пожара в ресторане в ТЦ "Ладога"