https://ria.ru/20240722/pozhar-1961333639.html

В Петербурге 50 человек эвакуировали из-за пожара в ресторане

В Петербурге 50 человек эвакуировали из-за пожара в ресторане - РИА Новости, 22.07.2024

В Петербурге 50 человек эвакуировали из-за пожара в ресторане

Пятьдесят человек эвакуировали из-за пожара в ресторане в ТЦ "Ладога" в Санкт-Петербурге, возгорание ликвидировано, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T21:48

2024-07-22T21:48

2024-07-22T21:48

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Пятьдесят человек эвакуировали из-за пожара в ресторане в ТЦ "Ладога" в Санкт-Петербурге, возгорание ликвидировано, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел на улице Кржижановского, дом 8 в Невском районе. "В ТЦ "Ладога", в ресторане "Явмясо", в помещении кухни происходило горение на площади 2 квадратных метра. Эвакуированы 50 человек… Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. В 20.58 пожар был ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек.

https://ria.ru/20240722/pozhar-1961248008.html

https://ria.ru/20240722/pozhar-1961126671.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)