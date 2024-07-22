https://ria.ru/20240722/pozhar-1961146211.html

В Апшеронске на месте взрыва газа потушили пожар

В Апшеронске на месте взрыва газа потушили пожар - РИА Новости, 22.07.2024

В Апшеронске на месте взрыва газа потушили пожар

Пожар потушен на месте взрыва газа в торговом ряду в Апшеронске, работы по разбору завалов продолжаются, сообщили в ГУМЧС Кубани. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:08

2024-07-22T10:08

2024-07-22T10:47

происшествия

апшеронск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Пожар потушен на месте взрыва газа в торговом ряду в Апшеронске, работы по разбору завалов продолжаются, сообщили в ГУМЧС Кубани.По данным краевого ГУМЧС, утром в здании в Апшеронске в результате взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на 30 "квадратах" и его локализацией, из-под завалов был спасен один человек. Источник РИА Новости сообщил, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение. Ранее источник РИА Новости сообщил, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение."На месте происшествия в Апшеронске возгорание ликвидировано. Работы по разбору завалов продолжаются", - говорится в сообщении.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске, пострадавшим оказывается помощь, при необходимости будут подключены врачи из краевых больниц.

https://ria.ru/20240626/pozhar-1955658314.html

апшеронск

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происшествия, апшеронск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)