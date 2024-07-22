Покровский район Орловской области доставил бойцам СВО две тонны гумгруза
© Фото с официальной страницы главы Покровского района Орловской области Андрея Решетникова в социальной сети "ВКонтакте"Гуманитарная помощь бойцам СВО от жителей Покровского района Орловской области
© Фото с официальной страницы главы Покровского района Орловской области Андрея Решетникова в социальной сети "ВКонтакте"
Гуманитарная помощь бойцам СВО от жителей Покровского района Орловской области
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жители Покровского района Орловской области передали бойцам спецоперации две тонны гуманитарного груза со стройматериалами, инструментами, одеждой и продуктами, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Груз доставили в две точки. Общий вес – 2 тонны. Военнослужащим доставили строительные материалы: линолеум, пленку, 20 листов ОСБ, бензопилу, шуруповерт, болгарку, пену монтажную, пистолеты для пены, гвозди, саморезы, дупель гвозди, генератор, набор ключей, отвертки, домкрат, компрессор автомобильный, медицину, свечи окопные, 6 рулонов утеплителя, новые баллончики, плиту газовую, молотки, лопаты, сети маскировочные, чайник, газовые горелки", – говорится в сообщении.
© Фото с официальной страницы главы Покровского района Орловской области Андрея Решетникова в социальной сети "ВКонтакте"Гуманитарная помощь бойцам СВО от жителей Покровского района Орловской области
© Фото с официальной страницы главы Покровского района Орловской области Андрея Решетникова в социальной сети "ВКонтакте"
Гуманитарная помощь бойцам СВО от жителей Покровского района Орловской области
По данным властей, бойцам также отправили носки, футболки, кроссовки, резиновые сапоги, подушки, одеяла, постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, мыло, зубную пасту, влажные салфетки и средства от комаров. Отвезли бойцам и продукты питания: овощи, картофель, чай, кофе, сгущенное молоко, яйцо куриное, воду сладкую и питьевую, домашнюю выпечку, колбасы, сало, майонез, кетчуп, кондитерские изделия, сублимированные каши и супы, супы быстрого приготовления, сладости и сахар.
Отмечается, что груз был доставлен бойцам, которые служат на харьковском направлении. Как уточняется, это была сотая поездка гуманитарного конвоя из Покровского района Орловской области в зону спецоперации.