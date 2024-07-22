https://ria.ru/20240722/pomosch-1961257303.html

Покровский район Орловской области доставил бойцам СВО две тонны гумгруза

Покровский район Орловской области доставил бойцам СВО две тонны гумгруза - РИА Новости, 22.07.2024

Покровский район Орловской области доставил бойцам СВО две тонны гумгруза

Жители Покровского района Орловской области передали бойцам спецоперации две тонны гуманитарного груза со стройматериалами, инструментами, одеждой и продуктами, РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:11

2024-07-22T16:11

2024-07-22T16:11

надежные люди

орловская область

сво

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жители Покровского района Орловской области передали бойцам спецоперации две тонны гуманитарного груза со стройматериалами, инструментами, одеждой и продуктами, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Груз доставили в две точки. Общий вес – 2 тонны. Военнослужащим доставили строительные материалы: линолеум, пленку, 20 листов ОСБ, бензопилу, шуруповерт, болгарку, пену монтажную, пистолеты для пены, гвозди, саморезы, дупель гвозди, генератор, набор ключей, отвертки, домкрат, компрессор автомобильный, медицину, свечи окопные, 6 рулонов утеплителя, новые баллончики, плиту газовую, молотки, лопаты, сети маскировочные, чайник, газовые горелки", – говорится в сообщении. По данным властей, бойцам также отправили носки, футболки, кроссовки, резиновые сапоги, подушки, одеяла, постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, мыло, зубную пасту, влажные салфетки и средства от комаров. Отвезли бойцам и продукты питания: овощи, картофель, чай, кофе, сгущенное молоко, яйцо куриное, воду сладкую и питьевую, домашнюю выпечку, колбасы, сало, майонез, кетчуп, кондитерские изделия, сублимированные каши и супы, супы быстрого приготовления, сладости и сахар. Отмечается, что груз был доставлен бойцам, которые служат на харьковском направлении. Как уточняется, это была сотая поездка гуманитарного конвоя из Покровского района Орловской области в зону спецоперации.

https://ria.ru/20240722/avtomobili-1961246906.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, сво, гуманитарная помощь