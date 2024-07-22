https://ria.ru/20240722/pomosch-1961214635.html

Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды

Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды - РИА Новости, 22.07.2024

Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды

Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:55

2024-07-22T13:55

2024-07-22T13:55

надежные люди

угличский район

михаил евраев

сво

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Более 20 тонн питьевой воды направили от правительства Ярославской области и предприятий Угличского района в зону СВО. Груз уже доставлен в место дислокации 299 воздушно-десантного полка", - написал он в своем Telegram-канале. Евраев отметил, что военнослужащие выполняют на передовой поставленные перед ними задачи, а власти, в свою очередь, помогают им в этом. "В летнюю жару вопрос водоснабжения стоит особенно актуально. Благодарю наших производителей за их вклад в те направления, которые напрямую относятся к вопросам жизнеобеспечения", - подчеркнул губернатор. По его словам, Ярославская область продолжит гуманитарные миссии, регулярную поставку грузов с учетом обращений, которые поступают от командования воинских частей, а также поддержку военнослужащих и их семей.

https://ria.ru/20240722/pomosch-1961173779.html

угличский район

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Артем Смирнов

угличский район, михаил евраев, сво