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Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды - РИА Новости, 22.07.2024
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Надежные люди
 
13:55 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/pomosch-1961214635.html
Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды
Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды - РИА Новости, 22.07.2024
Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды
Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:55
2024-07-22T13:55
надежные люди
угличский район
михаил евраев
сво
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Более 20 тонн питьевой воды направили от правительства Ярославской области и предприятий Угличского района в зону СВО. Груз уже доставлен в место дислокации 299 воздушно-десантного полка", - написал он в своем Telegram-канале. Евраев отметил, что военнослужащие выполняют на передовой поставленные перед ними задачи, а власти, в свою очередь, помогают им в этом. "В летнюю жару вопрос водоснабжения стоит особенно актуально. Благодарю наших производителей за их вклад в те направления, которые напрямую относятся к вопросам жизнеобеспечения", - подчеркнул губернатор. По его словам, Ярославская область продолжит гуманитарные миссии, регулярную поставку грузов с учетом обращений, которые поступают от командования воинских частей, а также поддержку военнослужащих и их семей.
https://ria.ru/20240722/pomosch-1961173779.html
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угличский район, михаил евраев, сво
Надежные люди, Угличский район, Михаил Евраев, СВО

Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды

© Фото : пресс-служба губернатора Ярославской области Более 20 тонн питьевой воды направили от правительства Ярославской области и предприятий Угличского района в зону СВО
Более 20 тонн питьевой воды направили от правительства Ярославской области и предприятий Угличского района в зону СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Ярославской области
Более 20 тонн питьевой воды направили от правительства Ярославской области и предприятий Угличского района в зону СВО
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Более 20 тонн питьевой воды направили от правительства Ярославской области и предприятий Угличского района в зону СВО. Груз уже доставлен в место дислокации 299 воздушно-десантного полка", - написал он в своем Telegram-канале.
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Евраев отметил, что военнослужащие выполняют на передовой поставленные перед ними задачи, а власти, в свою очередь, помогают им в этом.
"В летнюю жару вопрос водоснабжения стоит особенно актуально. Благодарю наших производителей за их вклад в те направления, которые напрямую относятся к вопросам жизнеобеспечения", - подчеркнул губернатор.
По его словам, Ярославская область продолжит гуманитарные миссии, регулярную поставку грузов с учетом обращений, которые поступают от командования воинских частей, а также поддержку военнослужащих и их семей.
 
Надежные людиУгличский районМихаил ЕвраевСВО
 
 
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