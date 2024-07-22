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Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды
Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды - РИА Новости, 22.07.2024
Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды
Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:55
2024-07-22T13:55
2024-07-22T13:55
надежные люди
угличский район
михаил евраев
сво
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Более 20 тонн питьевой воды направили от правительства Ярославской области и предприятий Угличского района в зону СВО. Груз уже доставлен в место дислокации 299 воздушно-десантного полка", - написал он в своем Telegram-канале. Евраев отметил, что военнослужащие выполняют на передовой поставленные перед ними задачи, а власти, в свою очередь, помогают им в этом. "В летнюю жару вопрос водоснабжения стоит особенно актуально. Благодарю наших производителей за их вклад в те направления, которые напрямую относятся к вопросам жизнеобеспечения", - подчеркнул губернатор. По его словам, Ярославская область продолжит гуманитарные миссии, регулярную поставку грузов с учетом обращений, которые поступают от командования воинских частей, а также поддержку военнослужащих и их семей.
https://ria.ru/20240722/pomosch-1961173779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
угличский район, михаил евраев, сво
Надежные люди, Угличский район, Михаил Евраев, СВО
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Ярославская область направила в зону СВО более 20 тонн питьевой воды, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Более 20 тонн питьевой воды направили от правительства Ярославской области и предприятий Угличского района
в зону СВО. Груз уже доставлен в место дислокации 299 воздушно-десантного полка", - написал он в своем Telegram-канале.
Евраев отметил, что военнослужащие выполняют на передовой поставленные перед ними задачи, а власти, в свою очередь, помогают им в этом.
"В летнюю жару вопрос водоснабжения стоит особенно актуально. Благодарю наших производителей за их вклад в те направления, которые напрямую относятся к вопросам жизнеобеспечения", - подчеркнул губернатор.
По его словам, Ярославская область продолжит гуманитарные миссии, регулярную поставку грузов с учетом обращений, которые поступают от командования воинских частей, а также поддержку военнослужащих и их семей.