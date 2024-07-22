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Одежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в ЛНР - РИА Новости, 22.07.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:09 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/pomosch-1961173779.html
Одежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в ЛНР
Одежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в ЛНР - РИА Новости, 22.07.2024
Одежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в ЛНР
Продукты, предметы первой необходимости и одежду отправили из Сочи в Луганскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:09
2024-07-22T12:09
надежные люди
сочи
луганская народная республика
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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Продукты, предметы первой необходимости и одежду отправили из Сочи в Луганскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе администрации города. "В посылках, предназначенных для жителей поселка Марковка, – продукты питания, предметы первой необходимости, а также одежда. Всего около полутонны груза. В сборе помощи приняли участие сотрудники мэрии курорта, городские предприятия и общественные организации, неравнодушные жители Сочи", - говорится в Telegram-канале администрации. Груз в Луганскую Народную Республику доставляли сотрудники скорой помощи, это уже 44-я поездка с гуманитарной миссией. Ранее новый мэр Сочи Андрей Прошунин заявлял, что чиновники рассмотрят возможность усиления финансовой помощи сочинским участникам СВО и их семьям. Помощь им оказывается при помощи координационного городского совета.
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сочи, луганская народная республика
Надежные люди, Сочи, Луганская Народная Республика

Одежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в ЛНР

© Фото : пресс-служба администрации СочиОдежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в Луганскую народную республику
Одежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в Луганскую народную республику - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Продукты, предметы первой необходимости и одежду отправили из Сочи в Луганскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе администрации города.
"В посылках, предназначенных для жителей поселка Марковка, – продукты питания, предметы первой необходимости, а также одежда. Всего около полутонны груза. В сборе помощи приняли участие сотрудники мэрии курорта, городские предприятия и общественные организации, неравнодушные жители Сочи", - говорится в Telegram-канале администрации.
© Фото : пресс-служба администрации СочиОдежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в Луганскую народную республику
Одежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в Луганскую народную республику - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации Сочи
Одежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в Луганскую народную республику
Груз в Луганскую Народную Республику доставляли сотрудники скорой помощи, это уже 44-я поездка с гуманитарной миссией.
Ранее новый мэр Сочи Андрей Прошунин заявлял, что чиновники рассмотрят возможность усиления финансовой помощи сочинским участникам СВО и их семьям. Помощь им оказывается при помощи координационного городского совета.
 
Надежные людиСочиЛуганская Народная Республика
 
 
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