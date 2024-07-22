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Одежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в ЛНР

Одежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в ЛНР - РИА Новости, 22.07.2024

Одежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в ЛНР

Продукты, предметы первой необходимости и одежду отправили из Сочи в Луганскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:09

2024-07-22T12:09

2024-07-22T12:09

надежные люди

сочи

луганская народная республика

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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Продукты, предметы первой необходимости и одежду отправили из Сочи в Луганскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе администрации города. "В посылках, предназначенных для жителей поселка Марковка, – продукты питания, предметы первой необходимости, а также одежда. Всего около полутонны груза. В сборе помощи приняли участие сотрудники мэрии курорта, городские предприятия и общественные организации, неравнодушные жители Сочи", - говорится в Telegram-канале администрации. Груз в Луганскую Народную Республику доставляли сотрудники скорой помощи, это уже 44-я поездка с гуманитарной миссией. Ранее новый мэр Сочи Андрей Прошунин заявлял, что чиновники рассмотрят возможность усиления финансовой помощи сочинским участникам СВО и их семьям. Помощь им оказывается при помощи координационного городского совета.

сочи

луганская народная республика

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сочи, луганская народная республика