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Одежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в ЛНР
Одежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в ЛНР - РИА Новости, 22.07.2024
Одежду, продукты и бытовые предметы отправили из Сочи в ЛНР
Продукты, предметы первой необходимости и одежду отправили из Сочи в Луганскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:09
2024-07-22T12:09
2024-07-22T12:09
надежные люди
сочи
луганская народная республика
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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Продукты, предметы первой необходимости и одежду отправили из Сочи в Луганскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе администрации города. "В посылках, предназначенных для жителей поселка Марковка, – продукты питания, предметы первой необходимости, а также одежда. Всего около полутонны груза. В сборе помощи приняли участие сотрудники мэрии курорта, городские предприятия и общественные организации, неравнодушные жители Сочи", - говорится в Telegram-канале администрации. Груз в Луганскую Народную Республику доставляли сотрудники скорой помощи, это уже 44-я поездка с гуманитарной миссией. Ранее новый мэр Сочи Андрей Прошунин заявлял, что чиновники рассмотрят возможность усиления финансовой помощи сочинским участникам СВО и их семьям. Помощь им оказывается при помощи координационного городского совета.
сочи
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, луганская народная республика
Надежные люди, Сочи, Луганская Народная Республика
СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Продукты, предметы первой необходимости и одежду отправили из Сочи в Луганскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе администрации города.
"В посылках, предназначенных для жителей поселка Марковка, – продукты питания, предметы первой необходимости, а также одежда. Всего около полутонны груза. В сборе помощи приняли участие сотрудники мэрии курорта, городские предприятия и общественные организации, неравнодушные жители Сочи", - говорится в Telegram-канале администрации.
Груз в Луганскую Народную Республику доставляли сотрудники скорой помощи, это уже 44-я поездка с гуманитарной миссией.
Ранее новый мэр Сочи Андрей Прошунин заявлял, что чиновники рассмотрят возможность усиления финансовой помощи сочинским участникам СВО и их семьям. Помощь им оказывается при помощи координационного городского совета.