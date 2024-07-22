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Польша будет сотрудничать с любым президентом США, заявили в МИД
Польша будет сотрудничать с любым президентом США, заявили в МИД - РИА Новости, 22.07.2024
Польша будет сотрудничать с любым президентом США, заявили в МИД
Польша будет сотрудничать с любым избранным президентом США, заявил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:43
2024-07-22T18:43
2024-07-22T18:43
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ВАРШАВА, 22 июл - РИА Новости. Польша будет сотрудничать с любым избранным президентом США, заявил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Ранее ряд политиков польского правящего лагеря высказывали поддержку Джо Байдену, опасаясь, что Дональд Трамп в случае прихода к власти не станет продолжать настолько антироссийскую и проукраинскую политику. "Я не буду комментировать выборы в Соединенных Штатах. Я не буду дискриминировать никого из кандидатов. Мы будем сотрудничать с любым руководителем, выбранным на демократических выборах. Мы будем в контакте с обеими сторонами политического поля США", - сказал Сикорский, выступление которого транслирует Польское телевидение. Глава польского МИД добавил, что имеет контакты как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трампом. "Я встречался с Камалой Харрис, с ее людьми, а также встречался со сторонниками Дональда Трампа. Мы должны продолжать диалог с обеими сторонами. Кто бы ни был избран, мы будем с ним сотрудничать", - сказал он. Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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в мире, сша, польша, брюссель, дональд трамп, камала харрис, радослав сикорский
В мире, США, Польша, Брюссель, Дональд Трамп, Камала Харрис, Радослав Сикорский
Польша будет сотрудничать с любым президентом США, заявили в МИД
Глава МИД Сикорский: Польша будет сотрудничать с любым избранным президентом США