https://ria.ru/20240722/polsha-1961192126.html

Польша пригрозила блокировать транзит товаров через Белоруссию

Польша пригрозила блокировать транзит товаров через Белоруссию - РИА Новости, 22.07.2024

Польша пригрозила блокировать транзит товаров через Белоруссию

Власти Польши могут остановить ввоз товаров со стороны Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел страны Анджей Шейна в эфире радио Zet. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:49

2024-07-22T12:49

2024-07-22T13:12

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ВАРШАВА, 22 июля — РИА Новости. Власти Польши могут остановить ввоз товаров со стороны Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел страны Анджей Шейна в эфире радио Zet.Он признал, что у Варшавы практически не осталось рычагов влияния на Минск, который в Польше обвиняют в создании миграционного кризиса на границе."У нас есть определенные инструменты. Если не будут выполнены условия, мы можем остановить транспортировку товаров через Белоруссию в Польшу", — сказал Шейна.При этом он добавил, что это решение навредит польской экономике, но назвал его "козырем в рукаве".Среди других мер воздействия замглавы МИД упомянул санкции в отношении Белоруссии. По его словам, "в определенный момент" эти ограничительные меры "могут приблизиться к санкциям в отношении России". Как заявлял накануне глава Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов, соседние страны ЕС пока не слышат призывы Минска вернуться к нормальной работе пограничных пунктов пропуска. Комментируя ситуацию с очередями на границе, он сообщил, что побывал на КПП "Варшавский мост", видел обстановку и неудобства, которые терпят граждане.Пограничный и таможенный комитеты Белоруссии неоднократно отмечали, что на границе со странами ЕС скапливаются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на границе работает только один КПП для грузового транспорта и один — для легкового.

https://ria.ru/20240718/polsha-1960435603.html

https://ria.ru/20240721/belorussija-1961076667.html

https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956949306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, польша, варшава, евросоюз