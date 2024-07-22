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Польша пригрозила блокировать транзит товаров через Белоруссию - РИА Новости, 22.07.2024
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12:49 22.07.2024 (обновлено: 13:12 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/polsha-1961192126.html
Польша пригрозила блокировать транзит товаров через Белоруссию
Польша пригрозила блокировать транзит товаров через Белоруссию - РИА Новости, 22.07.2024
Польша пригрозила блокировать транзит товаров через Белоруссию
Власти Польши могут остановить ввоз товаров со стороны Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел страны Анджей Шейна в эфире радио Zet. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:49
2024-07-22T13:12
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ВАРШАВА, 22 июля — РИА Новости. Власти Польши могут остановить ввоз товаров со стороны Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел страны Анджей Шейна в эфире радио Zet.Он признал, что у Варшавы практически не осталось рычагов влияния на Минск, который в Польше обвиняют в создании миграционного кризиса на границе."У нас есть определенные инструменты. Если не будут выполнены условия, мы можем остановить транспортировку товаров через Белоруссию в Польшу", — сказал Шейна.При этом он добавил, что это решение навредит польской экономике, но назвал его "козырем в рукаве".Среди других мер воздействия замглавы МИД упомянул санкции в отношении Белоруссии. По его словам, "в определенный момент" эти ограничительные меры "могут приблизиться к санкциям в отношении России". Как заявлял накануне глава Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов, соседние страны ЕС пока не слышат призывы Минска вернуться к нормальной работе пограничных пунктов пропуска. Комментируя ситуацию с очередями на границе, он сообщил, что побывал на КПП "Варшавский мост", видел обстановку и неудобства, которые терпят граждане.Пограничный и таможенный комитеты Белоруссии неоднократно отмечали, что на границе со странами ЕС скапливаются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на границе работает только один КПП для грузового транспорта и один — для легкового.
https://ria.ru/20240718/polsha-1960435603.html
https://ria.ru/20240721/belorussija-1961076667.html
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956949306.html
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в мире, белоруссия, польша, варшава, евросоюз
В мире, Белоруссия, Польша, Варшава, Евросоюз
Польша пригрозила блокировать транзит товаров через Белоруссию

МИД Польши: страна может блокировать транзит товаров через Белоруссию

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкБольшегрузные автомобили
Большегрузные автомобили - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ВАРШАВА, 22 июля — РИА Новости. Власти Польши могут остановить ввоз товаров со стороны Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел страны Анджей Шейна в эфире радио Zet.
Он признал, что у Варшавы практически не осталось рычагов влияния на Минск, который в Польше обвиняют в создании миграционного кризиса на границе.
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"У нас есть определенные инструменты. Если не будут выполнены условия, мы можем остановить транспортировку товаров через Белоруссию в Польшу", — сказал Шейна.
При этом он добавил, что это решение навредит польской экономике, но назвал его "козырем в рукаве".
Среди других мер воздействия замглавы МИД упомянул санкции в отношении Белоруссии. По его словам, "в определенный момент" эти ограничительные меры "могут приблизиться к санкциям в отношении России".
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Как заявлял накануне глава Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов, соседние страны ЕС пока не слышат призывы Минска вернуться к нормальной работе пограничных пунктов пропуска. Комментируя ситуацию с очередями на границе, он сообщил, что побывал на КПП "Варшавский мост", видел обстановку и неудобства, которые терпят граждане.
Пограничный и таможенный комитеты Белоруссии неоднократно отмечали, что на границе со странами ЕС скапливаются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на границе работает только один КПП для грузового транспорта и один — для легкового.
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