https://ria.ru/20240722/pogibshaya-1961234912.html

Источник: одна из погибших при пожаре на квесте пыталась спасти подругу

Источник: одна из погибших при пожаре на квесте пыталась спасти подругу - РИА Новости, 22.07.2024

Источник: одна из погибших при пожаре на квесте пыталась спасти подругу

Одна из девушек, погибших в результате пожара в квест-комнате в Махачкале, отравилась угарным газом, пытаясь спасти закованную в наручники подругу, сообщил РИА... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:07

2024-07-22T15:07

2024-07-22T15:55

происшествия

махачкала

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в квест-парке в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Одна из девушек, погибших в результате пожара в квест-комнате в Махачкале, отравилась угарным газом, пытаясь спасти закованную в наручники подругу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически по прибытию в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии. "Когда начался пожар, одна из девушек была прикована наручниками к стулу. Огонь очень быстро распространился в помещении. Вторая, которой было 19 лет, пыталась освободить подругу, тушила огонь на ней и надышалась угарным газом", – сказал собеседник агентства. По словам источника, пожар, по предварительным данным, произошел по вине сотрудника (аниматора), который во время представления "перестарался с огнем". Среди жертв пожара оказалась 19-летняя дочь главврача республиканской детской стоматологической поликлиники, сообщил РИА Новости источник, знакомый с семьей погибшей. Как рассказали агентству, девушка на прошлой неделе вышла замуж, собиралась стать ортодонтом. В квест-парк она пошла с мужем и подругой, которая также скончалась. После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. По предварительным данным следствия, возгорание произошло в результате воспламенения бензина во время игрового сеанса.

https://ria.ru/20240402/proisshestvie-1937304466.html

https://ria.ru/20231104/kvest-1907511152.html

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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), пожар в квест-парке в махачкале