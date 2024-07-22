https://ria.ru/20240722/poezdka-1961323174.html
Мишустин посетит Новосибирск с рабочей поездкой
Мишустин посетит Новосибирск с рабочей поездкой - РИА Новости, 22.07.2024
Мишустин посетит Новосибирск с рабочей поездкой
Премьер-министр России Михаил Мишустин 23-24 июля в рамках рабочей поездки по регионам ДФО и СФО посетит Новосибирск, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:15
2024-07-22T20:15
2024-07-22T20:21
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новосибирск
магадан
михаил мишустин
андрей травников
валерий фальков
толмачево (аэропорт)
хабаровск
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин 23-24 июля в рамках рабочей поездки по регионам ДФО и СФО посетит Новосибирск, сообщила пресс-служба кабмина. Ранее глава правительства уже посетил Магадан и Хабаровск. "Двадцать третьего - 24 июля 2024 года председатель правительства посетит Новосибирск", - говорится в сообщении. Ожидается, что Мишустин ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачево имени А.И. Покрышкина, встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, а также побеседует с молодыми учеными на площадке Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.В мероприятиях рабочей поездки примут участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр транспорта Роман Старовойт.Ранее глава правительства в рамках рабочей поездки по регионам ДФО и СФО посетил Магадан и Хабаровск.Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток и в Сибирь. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. В марте 2021 года глава кабмина отправился с недельным турне по регионам Сибири, тогда он побывал в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, Республике Алтай и Туве. В июле того же года Мишустин посетил Хабаровский край, Сахалинскую и Иркутскую области. В Республику Алтай премьер после этого ездил еще несколько раз - в августе 2022 года (тогда же он побывал в Якутии и Забайкальском крае) и в июле 2023 года, когда посетил также Красноярский край, Бурятию и Приморский край.
https://ria.ru/20240721/mishustin-1961015322.html
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россия, новосибирск, магадан, михаил мишустин, андрей травников, валерий фальков, толмачево (аэропорт), хабаровск, новосибирский государственный университет
Россия, Новосибирск, Магадан, Михаил Мишустин, Андрей Травников, Валерий Фальков, Толмачево (аэропорт), Хабаровск, Новосибирский государственный университет
Мишустин посетит Новосибирск с рабочей поездкой
Мишустин 23-24 июля посетит Новосибирск с рабочей поездкой