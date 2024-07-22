Рейтинг@Mail.ru
Мишустин посетит Новосибирск с рабочей поездкой - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 22.07.2024 (обновлено: 20:21 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/poezdka-1961323174.html
Мишустин посетит Новосибирск с рабочей поездкой
Мишустин посетит Новосибирск с рабочей поездкой - РИА Новости, 22.07.2024
Мишустин посетит Новосибирск с рабочей поездкой
Премьер-министр России Михаил Мишустин 23-24 июля в рамках рабочей поездки по регионам ДФО и СФО посетит Новосибирск, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:15
2024-07-22T20:21
россия
новосибирск
магадан
михаил мишустин
андрей травников
валерий фальков
толмачево (аэропорт)
хабаровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948151352_0:27:3134:1790_1920x0_80_0_0_45cc4dc7c0d6eab287e491d170d8a808.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин 23-24 июля в рамках рабочей поездки по регионам ДФО и СФО посетит Новосибирск, сообщила пресс-служба кабмина. Ранее глава правительства уже посетил Магадан и Хабаровск. "Двадцать третьего - 24 июля 2024 года председатель правительства посетит Новосибирск", - говорится в сообщении. Ожидается, что Мишустин ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачево имени А.И. Покрышкина, встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, а также побеседует с молодыми учеными на площадке Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.В мероприятиях рабочей поездки примут участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр транспорта Роман Старовойт.Ранее глава правительства в рамках рабочей поездки по регионам ДФО и СФО посетил Магадан и Хабаровск.Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток и в Сибирь. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. В марте 2021 года глава кабмина отправился с недельным турне по регионам Сибири, тогда он побывал в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, Республике Алтай и Туве. В июле того же года Мишустин посетил Хабаровский край, Сахалинскую и Иркутскую области. В Республику Алтай премьер после этого ездил еще несколько раз - в августе 2022 года (тогда же он побывал в Якутии и Забайкальском крае) и в июле 2023 года, когда посетил также Красноярский край, Бурятию и Приморский край.
https://ria.ru/20240721/mishustin-1961015322.html
https://ria.ru/20240721/mishustin-1960994125.html
россия
новосибирск
магадан
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948151352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9007250baa8530342f5941f8068f2e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новосибирск, магадан, михаил мишустин, андрей травников, валерий фальков, толмачево (аэропорт), хабаровск, новосибирский государственный университет
Россия, Новосибирск, Магадан, Михаил Мишустин, Андрей Травников, Валерий Фальков, Толмачево (аэропорт), Хабаровск, Новосибирский государственный университет
Мишустин посетит Новосибирск с рабочей поездкой

Мишустин 23-24 июля посетит Новосибирск с рабочей поездкой

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк Михаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин 23-24 июля в рамках рабочей поездки по регионам ДФО и СФО посетит Новосибирск, сообщила пресс-служба кабмина.
Ранее глава правительства уже посетил Магадан и Хабаровск.
Здание РГМУ имени Пирогова в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в медицинских вузах
21 июля, 11:03
«
"Двадцать третьего - 24 июля 2024 года председатель правительства посетит Новосибирск", - говорится в сообщении.
Ожидается, что Мишустин ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачево имени А.И. Покрышкина, встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, а также побеседует с молодыми учеными на площадке Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.
В мероприятиях рабочей поездки примут участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр транспорта Роман Старовойт.
Ранее глава правительства в рамках рабочей поездки по регионам ДФО и СФО посетил Магадан и Хабаровск.
Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток и в Сибирь. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. В марте 2021 года глава кабмина отправился с недельным турне по регионам Сибири, тогда он побывал в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, Республике Алтай и Туве. В июле того же года Мишустин посетил Хабаровский край, Сахалинскую и Иркутскую области. В Республику Алтай премьер после этого ездил еще несколько раз - в августе 2022 года (тогда же он побывал в Якутии и Забайкальском крае) и в июле 2023 года, когда посетил также Красноярский край, Бурятию и Приморский край.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта Магадан - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Мишустин ознакомился с ходом строительства терминала в аэропорту Магадана
21 июля, 05:43
 
РоссияНовосибирскМагаданМихаил МишустинАндрей ТравниковВалерий ФальковТолмачево (аэропорт)ХабаровскНовосибирский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала