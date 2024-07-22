https://ria.ru/20240722/podzhog-1961236692.html

В Берлине осудили россиянина, поджигавшего дом журналистов РИА Новости

В Берлине осудили россиянина, поджигавшего дом журналистов РИА Новости - РИА Новости, 22.07.2024

В Берлине осудили россиянина, поджигавшего дом журналистов РИА Новости

Обвиняемый в попытке поджога дома журналистов РИА Новости в Берлине Дмитрий Баграш приговорен к пяти годам и четырем месяцам заключения, передает корреспондент... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:15

2024-07-22T15:15

2024-07-22T16:21

берлин (город)

происшествия

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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Обвиняемый в попытке поджога дома журналистов РИА Новости в Берлине Дмитрий Баграш приговорен к пяти годам и четырем месяцам заключения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Баграш был задержан 14 декабря 2022 года и с тех пор находится под стражей. Россиянин между 30 марта и 6 мая 2022 года самостоятельно, без помощи третьих лиц, собрал самодельное зажигательное устройство и затем сам или при помощи третьих лиц разместил его на территории жилого дома в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Устройство было найдено жителем дома и обезврежено специалистами.В понедельник днем уголовный суд района Тиргартен приговорил Баграша к пяти годам и четырем месяцам по совокупности обвинений за попытку убийства, незаконное получении "коронавирусной помощи" и манипуляции с газо- и электроснабжением на съемной квартире. Обвиняемый должен также оплатить судебные расходы в 16 тысяч евро и 5 тысяч евро штрафа.Ранее гособвинение запрашивало срок в пять лет и шесть месяцев. Максимальный срок, который грозил подсудимому - 13 лет. При оглашении приговора судья пояснил, что суд исходит из того, что Баграш не замышлял убийства, однако готов был мириться с жертвами в результате своих действий. Сыграло также роль то, что собранное подсудимым устройство по оценке экспертов не могло принести существенного вреда зданию.В общей сложности, процесс растянулся на 30 заседаний, хотя по первоначальным прогнозам суда должен был завершиться ещё в начале этого года.Баграш в прошлом неоднократно проводил антироссийские акции в Берлине и за два месяца до попытки поджога опубликовал в соцсетях адрес дома журналистов с призывом к "чеченским друзьям" запомнить "логово российской пропаганды".

https://rsport.ria.ru/20240722/zhurnalisty-1961154062.html

https://ria.ru/20240709/shveytsariya-1958477213.html

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берлин (город), происшествия